Strage di Altavilla, la figlia 17enne mandava messaggi agli amici del fratello fingendosi lui: una setta con dieci adepti dietro il massacro

La setta non è più soltanto un sospetto. Dietro a Giovanni Barreca, il muratore che ha massacrato moglie e figli durante un folle rito di purificazione dal demonio, e ai suoi due complici, c’è un gruppo di fanatici religiosi. Gli inquirenti hanno nomi e cognomi degli adepti, una decina di persone che si riuniva in preghiera con il sedicente mental coach Massimo Carandente e la sua compagna, Sabrina Fina, i due invasati che vivevano di espedienti e da poco avevano perso il reddito di cittadinanza, accusati di aver aiutato il muratore a sterminare la sua famiglia. Nella chiesa che per mesi hanno frequentato a Palermo, quelli come loro li chiamano «canne dimenate dal vento», sono i fedeli che non fanno vita di comunità, seguono i culti per un po’, non socializzano con nessuno e poi se ne vanno.

I riti di liberazione dagli «spiriti»

«Gruppo religioso», lo definisce più prosaicamente il gip di Termini Imerese che ha messo in carcere i tre indagati e che ha chiaramente parlato di «una connotazione criminale più ampia». «Fratelli di fede» che sarebbero stati «a conoscenza della situazione del nucleo familiare preso di mira», che avrebbero saputo, dunque, che nella villetta di Altavilla Milicia, teatro del massacro, si svolgevano deliranti riti di liberazione dagli spiriti.

L’accertamento delle responsabilità degli adepti

Ma se l’esistenza di uno scenario più ampio è ormai certa, è ancora da capire cosa gli adepti della congrega frequentata da Carandente e dalla sua compagna sapessero di preciso. Se cioè, come ipotizzato dal gip, i fratelli di fede dei tre si siano limitati a pregare per la salvezza della famiglia Barreca, o se fossero, invece, a conoscenza delle pratiche violente che hanno poi portato alle torture e agli omicidi di Antonella Salamone, la moglie 40enne del muratore, e dei suoi due figli maschi Kevin, 16 anni, ed Emanuel di appena 5.

La collaborazione della figlia al massacro

Nessun membro del gruppo è stato ancora sentito dagli inquirenti, che aspettano di analizzare tutto il materiale presente nei telefonini e nei pc degli indagati. Ma a parlare degli altri «fratelli di fede» è anche la primogenita dei Barreca, la 17enne che ha confessato di aver partecipato alle sevizie dei familiari posseduti dal diavolo e che, come il padre e i complici, è in carcere per omicidio aggravato e soppressione di cadavere. «Massimo e Sabrina ci avevano detto che domenica saremmo dovuti andare nella loro chiesa per testimoniare. Credo che la chiesa sia a Termini Imerese», ha detto agli investigatori durante il drammatico racconto del massacro. E ricostruendo il suo ruolo nei delitti i carabinieri hanno accertato un altro particolare inquietante: la ragazza, trovata a letto a dormire dai militari allertati dal padre, che aveva confessato gli omicidi al telefono, avrebbe per giorni mandato messaggi agli amici del fratello fingendosi lui. Tenendo i contatti con i ragazzini che Kevin frequentava abitualmente, ostentando una normalità ben lontana dalla realtà, la 17enne avrebbe cercato di allontanare i sospetti su quel che accadeva nella casa.

Delirio costante

«Mia moglie non ce l’ha fatta, è stata vinta dal diavolo. Così come i miei figli. Per fortuna sono arrivati Massimo e Sabrina», ha detto durante un colloquio con il suo legale Giovanni Barreca, descritto dal difensore come preda «di una situazione di delirio costante». L’uomo ripete di essere stato costretto a lottare contro il demonio che si era impossessato di moglie e figli e di non aver avuto scelta. Un espediente per fingersi pazzo? Il suo avvocato ha già annunciato che chiederà una perizia psichiatrica. Mentre i complici, che ieri hanno incontrato il loro nuovo legale, dopo la rinuncia al mandato dei primi difensori, continuano a dirsi innocenti.