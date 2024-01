Strage di Mestre, il bullone nel mirino dei periti

È un piccolo bullone che tiene il tirante dello sterzo e ha subito attirato l’attenzione dei tecnici nominati dalle varie parti: procura di Venezia, indagati e vittime dell’inchiesta sulla strage dell’autobus sul cavalcavia superiore di Marghera, dove lo scorso 3 ottobre sono morte 21 persone e 15 sono rimaste ferite. Tanto che si è deciso di prelevare l’intero asse e di fare delle prove di resistenza sui vari pezzi. Ma già nella prima relazione depositata dai vigili del fuoco alla pm Laura Cameli era stata sottolineata quella rottura, che poteva essere attribuita – ed è proprio quello che stanno verificando i periti – a una fase precedente allo schianto oppure allo strisciamento di 50 metri lungo il guardrail, con 23 punti di contatto registrati. La domanda è molto semplice: è stata la causa dello sbandamento oppure una conseguenza?

Difetto o usura?

Un dato oggettivo è certo: la ruota anteriore destra è diretta verso l’esterno in maniera innaturale. L’altro è, appunto, il bullone rotto. Chi sostiene la tesi della causa sottolinea come si tratti di un pezzo ben coperto e dunque non è possibile che si sia rotto solo quello per uno strisciamento laterale, mentre gli altri sono integri. «Parrebbe denotare un difetto», sottolinea un tecnico. E sarà da capire se di progettazione o di costruzione. Nel frattempo però alcuni legali stanno lavorando a un’ipotesi alternativa, ovvero che il pezzo si possa essere usurato. Per dimostrarlo hanno analizzato con attenzione le specifiche tecniche dell’assale 82EC, che la produttrice cinese dei bus, la Yutong, ha acquistato dalla ditta ZF. Su quelle carte c’è scritto che quel modello è omologato per montare delle ruote da 275 e si sta cercando di capire se quelle installate fossero più larghe.

Il peso delle batterie

Forse – dice qualcuno – per rendere più stabile un mezzo che è naturalmente sbilanciato dalle pesanti batterie collocate sul tetto, tanto che quando – dopo aver imboccato il varco di servizio di un metro e mezzo ed essere arrivato sul ciglio del cavalcavia a passo d’uomo – è precipitato da 10 metri di altezza, lo ha fatto a testa in giù. Dubbi a cui risponderà la perizia sul bus, a cui stanno lavorando i due professori di Ingegneria meccanica del Bo, Roberto Lot e Giovanni Meneghini, per conto della procura, il direttore del dipartimento del Politecnico di Milano Marco Belloli per il Comune, l’ingegner Matteo Quitadamo per la società La Linea, proprietaria del mezzo, Marco Battilana per la famiglia dell’autista quarantenne deceduto nello schianto, Alberto Rizzotto e gli altri tecnici nominati. Dettagli che potrebbero avere una ricaduta anche sulla posizione del Comune, sminuendola se fosse dimostrato che l’autobus era fuori controllo.

Le cinque perizie

Quella sul mezzo è una delle cinque perizie – oltre a guardrail, cellulare, video e scatola nera – che ricostruiranno la verità sull’incidente, dopo che l’autopsia firmata dal medico legale Guido Viel ha escluso quella che sembrava l’ipotesi più semplice: un malore di Rizzotto. Ci sarà uno scontro tra legali, perché l’integrazione affidata a Cristina Basso, luminare delle morti improvvise, ha sottolineato come l’autista avesse l’ostruzione di una coronaria, che potenzialmente potrebbe causare un malore. Ma Viel è chiaro e sottolinea come non ci siano dati oggettivi, anche perché Rizzotto è morto 3-4 minuti dopo lo schianto, soffocato dall’emorragia e per il trauma cranico devastante.

Botta e risposta

«Non accuso nessuno, ma mi limito a prendere atto che il primo tassello è stato messo – dice l’assessore comunale alla Mobilità Renato Boraso – ora attendiamo con ansia cosa diranno i tecnici su bus e guardrail». «Ricostruire l’incidente si sta rivelando complesso – replica Fiorese – Ci sono molti aspetti da valutare e al di là della tragedia umana spero che prima o poi si arrivi alla verità. Anche per rispetto alle vittime e alle loro famiglie». Tra l’assessore e l’azienda i rapporti sono tesi dopo le accuse per altri due incidenti, quello di ottobre in via Carducci e quello della scorsa settimana, quando un mezzo è salito su una banchina: «Il primo è stato un malore, il secondo un banale errore di valutazione – chiosa Fiorese – Collegarli è fuorviante».