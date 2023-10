Strage di Mestre, l’azienda si difende

«È un’ipotesi, come tante che purtroppo si succedono in questi giorni, priva di alcun riscontro concreto per di più trattandosi di un mezzo recente e che risultava privo di alcuna anomalia. Un autobus ad alta tecnologia e per quello che consta all’azienda perfettamente efficiente e funzionante». L’avvocato Massimo Malipiero, legale de La Linea Spa, taglia corto sull’ipotesi che il Yutong E-12 con propulsione elettrica, entrato nella flotta dell’azienda appena un anno fa, possa aver avuto un guasto tecnico, che avrebbe provocato lo scorso 3 ottobre la caduta dai dieci metri del cavalcavia superiore di Marghera e un tragico bilancio di 21 morti, tra cui il 40enne autista trevigiano Alberto Rizzotto, e 15 feriti, alcuni dei quali ancora molto gravi in ospedale. Un’ipotesi che in realtà sarà confermata solo dalla consulenza tecnica sull’autobus, che il pm Laura Cameli, titolare del fascicolo, dovrebbe disporre la prossima settimana, dopo che giovedì è partita quella sulla dinamica dell’incidente e soprattutto sull’idoneità del guardrail e della strada.

Le ipotesi sul mezzo

Ma è un’ipotesi che ha ripreso piede dopo che i primi riscontri dell’autopsia eseguita una settimana fa sul corpo di Rizzotto, che non avrebbe riscontrato macroscopiche evidenze di un malore, a livello cerebrale o cardiaco. Per questo i due medici legali Guido Viel e Roberto Rondolini hanno previsto per la prossima settimana un approfondimento proprio sul cuore, con esami istologici specifici e una microscopia. Ovviamente se non c’è stato un malore, ritornano in campo i possibili guasti al mezzo: anche perché la stessa autopsia avrebbe rivelato che Rizzotto aveva un dito fratturato, un dettaglio che potrebbe dimostrare che ha tenuto il volante con tutte le forze che aveva. Per quale motivo? Due le ipotesi principali: la prima è un problema al sistema frenante, che spiegherebbe anche perché non ci sono tracce sull’asfalto (elemento che tenderebbe invece a escludere distrazione o colpo di sonno, visto che il bus ha strisciato per 50 metri sul guardrail), anche se quel tratto di strada è dritto e sarebbe bastato proseguire per fermarsi poco più avanti; un’altra sarebbe un blocco dello sterzo, che spiegherebbe lo sforzo titanico per tentare di girarlo.

L’indagine

Se l’autobus sia finito contro il guardrail e poi giù dal cavalcavia per un malore o un guasto riguarda però solo la prima fase dell’incidente; resta aperto l’accertamento dell’eventuale ruolo della barriera e soprattutto di quel varco di servizio di un paio di metri che, dopo la strisciata, avrebbe fatto scartare il bus verso destra, facendolo infilzare nell’altro tratto che riprendeva subito dopo e poi volare giù forse anche a causa di un cedimento della banchina pedonale. Il primo sopralluogo dei tecnici sarà il 25 ottobre alle 13 e la strada verrà chiusa per le operazioni. Per questo sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime ci sono per ora l’ad de La Linea Massimo Fiorese e i due tecnici comunali Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro

I feriti

Intanto ieri la famiglia di Rizzotto ha fissato la data dei funerali, che saranno martedì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Tezze di Piave, la frazione di Vazzola dove viveva. «Ci ha lasciati con un caro ricordo nel cuore», è scritto nell’epigrafe. Mentre dagli ospedali proseguono le buone notizie sui ricoverati: sono ormai scesi a 10 dopo che è stato dimesso un 39enne ucraino e sono stati trasferiti a Lipsia i due fratellini tedeschi di 4 e 13 anni e a Strasburgo una giovane francese di 21 anni. Anche una donna tedesca di 27 anni ricoverata a Mestre a breve dovrebbe tornare a casa. Restano però sei persone in terapia intensiva, tra cui la più grave resta sempre la donna spagnola ricoverata a Padova.