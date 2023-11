Strage di Mestre, un autista a Report: «Formazione per quel bus solo dopo l’incidente»

«Ti svegli una mattina presto per andare a lavorare, pensi che sia un giorno normale, ma senti la notizia che per un collega e altre venti persone… È stata l’ennesima tragedia». La puntata di Report, la trasmissione di inchiesta di Rai 3, in onda domenica 29 ottobre inizia a ripercorrere la vicenda della strage del cavalcavia di Mestre con le parole di Sebastiano Bruneo, autista della società «La Linea» e collega del quarantenne Alberto Rizzotto che il 3 ottobre guidava il bus in cui sono morte oltre a lui 20 persone e 15 sono rimaste ferite. «Se su quel tratto di strada, che ho fatto tante volte – continua Bruneo – il Comune, che chiede quasi 400 euro al giorno per entrare con i bus turistici, avesse messo una protezione adeguata, noi adesso non saremmo qui a parlarne».

L’inchiesta

Un malore del conducente, un guasto dell’autobus elettrico, la mancata manutenzione del tratto di barriera sfondato dal mezzo prima di precipitare giù dal viadotto per oltre dieci metri: a un mese dell’incidente l’inchiesta è aperta. La trasmissione passa in rassegna tutte le piste: «Il bus non è stato trattenuto dal guard rail, troppo basso e per un tratto interrotto. Controllarne l’efficienza spetta al gestore, e in questo caso al Comune», dice la giornalista Giulia Presutti che cita l’articolo 14 del codice della strada. Nel 2001 l’ente Anas ha passato la gestione del cavalcavia alla Provincia e nell’aprile 2015 dalla provincia è stata trasferita al Comune che però, come precisato dall’assessore alla Mobilità, Renato Boraso, non ne ha la proprietà.

I varchi e Brugnaro non risponde

Dopo l’incidente è anche emerso che erano stati inviati dei documenti in procura sul degrado di quel cavalcavia che ha una barriera alta 45 centimetri, che a un certo punto è pure interrotta. «Questo “vuoto” non è previsto dalla legge, non ha nessun senso ingegneristico», commenta a Report Felice Giuliani, professore dell’Università di Parma. Forse era stato messo lì per fare manutenzione. «Nel progetto Anas ne ha realizzati addirittura tre varchi di accesso», replica Boraso. La legge del 1992 prevedrebbe un guardrail più alto e continuo ma dopo che quello di Mestre è stato costruito, trent’anni prima, non è più stato adeguato. Il fascicolo della segnalazione in procura invece era stato archiviato e ora gli accertamenti sono stati affidati alla Polizia locale. Sulla vicenda del bus il sindaco Luigi Brugnaro rifiuta di rispondere alla giornalista di Report che lo insegue: «Siete una trasmissione faziosa, non avete credibilità ai miei occhi», taglia corto lui.

Le società dei bus

Dopo l’incidente è anche emerso che il progetto per la sostituzione dei guardrail c’è e risale al 2018, anche se l’approvazione del finanziamento è arrivata solo nel 2022, per di 5 milioni e 400 mila euro di fondi del Pnrr. «Nel nostro Paese è così – continua l’assessore alla Mobilità – per arrivare ad affidare una gara ci vogliono tempi enormi». Poi chiede di lasciare che la procura indaghi: sono due i nomi dei tecnici comunali nel fascicolo. Nel frattempo quest’anno è stato inaugurato un altro cavalcavia, quello di via Torino, vicino a quello della strage. L’anno prima, invece, è stato accolto l’arrivo dei bus elettrici a Venezia, con tanto di benedizione di un prete: sotto la lente di Rai Tre finisce anche la società Powerbus che commercializza in Italia i bus cinesi Yutong come quello dell’incidente. Appartiene a Massimo Fiorese – terzo nome sul registro degli indagati – che ne ha comprati venti a dieci milioni di euro, dal colosso asiatico, per la società Martini Bus, di cui è amministratore delegato. La Martini è controllata a sua volta da «La linea», che fa capo al 40 per cento sempre a Fiorese. «Con questa operazione Power bus guadagna parecchio – commenta Gian Gaetano Bellavia, esperto di finanza consultato dalla trasmissione- Nell’ultimo bilancio ha fatto dieci milioni ricavi e 800 mila euro di utili. Ma cresce anche La Linea che ha venti milioni di fatturato e utili per 450 mila euro, mentre la Martini Bus di milioni ne fa sei e 800 mila euro di utili».

Gli accertamenti

Dopo il secondo incidente, quello del 14 ottobre in via Carducci in centro a Mestre con un altro bus, sempre de «La Linea», contro un pilastro, l’amministratore delegato ha accettato lo stop di tutti i mezzi, disposta dal sindaco Brugnaro, affinché venissero verificati. Lunedì gli ultimi sei dei diciotto accertati nelle officine autorizzate, che non hanno presentato anomalie, sono stati rimessi in strada per continuare il servizio nell’appalto del trasporto pubblico (otto linee per tre milioni e mezzo, per nove anni), mentre continuano gli approfondimenti sulle immagini del bus volato dal cavalcavia e sull’autista deceduto che verrà sottoposto ad altri esami cardiaci.