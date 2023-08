Strage di pedoni in Veneto: interviene Zaia

Sono 26 i pedoni uccisi sulle strade italiane nei primi tredici giorni di agosto, compreso un episodio di pirateria. Da inizio anno il totale arriva a 255 con il record nel Lazio, 43 decessi. Dati preoccupanti anche in Campania con 29 morti (6 solo in agosto), poi Lombardia con 27, Veneto ed Emilia-Romagna con 25. «Deve cambiare il paradigma culturale di chi affronta la strada», dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. I dati sono dell’Osservatorio Asaps-Sapdata, diffusi dall’Associazione sostenitori della Polizia stradale. «In piena estate sta passando sotto silenzio questa ecatombe di pedoni morti – ha detto Giordano Biserni, presidente Asaps – e non si ferma il fenomeno degli investimenti sulle strisce pedonali. Occorre lavorare sui controlli ma anche sull’infrastruttura stradale, mettendo in evidenza agli automobilisti la presenza di un luogo sacro per la sicurezza stradale. Speriamo che alla riapertura del Parlamento si parta con l’esame del disegno di legge che dovrebbe contrastare anche la distrazione alla guida, spesso causa fra le primarie di investimenti e un vero bubbone nelle nostre città». Tra l’altro i dati non tengono conto dei gravi feriti che spesso perdono la vita negli ospedali anche a distanza di mesi.

Il concorso

«Sono ancora troppo numerosi gli investimenti sulle strisce pedonali – ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia -. Occorrono responsabilità e attenzione: tanto si sta facendo, ma deve cambiare anche il paradigma culturale di chi affronta la strada. Guidare non è un gioco, lo sappiamo bene, ma troppo spesso ce lo dimentichiamo, accompagnati da fretta, frenesia e distrazione. La campagna di comunicazione che abbiamo lanciato come Regione va esattamente in questa direzione. Partendo dai giovani delle scuole sono nati dei messaggi che intendono richiamare alla responsabilità».

Zaia: “Lavorare sui giovani”

Il governatore ha ricordato il concorso di idee rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e alle scuole di formazione professionale: «È nato con lo scopo di suscitare consapevolezza nei ragazzi, invitandoli a realizzare contenuti sul tema della sicurezza, declinati nei tre concetti chiave di libertà, responsabilità e sicurezza. Abbiamo raccolto quasi 100 proposte e questo dà la dimensione dell’attenzione sul tema». I vincitori, studenti dell’Istituto Obici di Oderzo, con il cortometraggio “Non è solo un gioco”, hanno creato un parallelismo tra un episodio reale e un momento di gioco con le macchinine: in entrambi i casi, una distrazione può avere conseguenze gravi sulla vita degli altri. «Con questo messaggio, specie in questo periodo festivo con tante persone nelle località di villeggiatura – ha detto Zaia – voglio rilanciare un appello alla coscienza di tutti coloro che si mettono alla guida: un dettaglio o una distrazione possono stravolgere tante vite. Sviluppiamo assieme il paradigma della sicurezza stradale, pensando prima agli altri utenti della strada piuttosto che alle nostre esigenze di mobilità».