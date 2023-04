“Su e zo per i ponti” Attesi per domani 10mila concorrenti

Domani è la giornata dedicata alla “Su e Zo per i ponti”, giunta alla 43. edizione. C’è un po’ di ansia fra gli organizzatori, perché la perturbazione di questi giorni potrebbe lasciare qualche strascico. Tuttavia, come assicura il direttore della manifestazione, Iginio Zanandrea «il tempo dovrebbe migliorare». Venezia si prepara ad accogliere più di diecimila partecipanti alla Su e Zo, che quest’anno, nelle targhe e nelle medaglie, ha prediletto l’effige della facciata della Fenice, come omaggio agli artigiani e al loro lavoro, che ha permesso la ricostruzione del teatro “dov’era e com’era”.I PERCORSIRicordiamo che sono due i percorsi: quello completo di 11 chilometri con 42 ponti, con partenza e arrivo in Piazza San Marco, e il percorso breve di 5,4 chilometri con 19 ponti, con partenza dal Porto di Venezia e arrivo in Piazza San Marco . Le partenze saranno scaglionate, scandite in base alla fascia oraria prescelta in fase di iscrizione: 9.30, 9.45, 10, 10.15, 10.30, 10.45, 11. Come sempre, si ripeterà la passeggiata di solidarietà per le calli: una folla festante di giovani e meno giovani, famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, volontari; tutti uniti in una giornata all’insegna dell’aggregazione, dell’amicizia e del sostegno alla Missione salesiana della comunità “Monte Salvado” di Quebrada Honda, in Perù. Sotto lo slogan di questa edizione: “Meraviglia da condividere”

Turismo sostenibile

Una giornata dedicata al turismo sostenibile nel rispetto della città, alla scoperta di Venezia: della sua arte e della sua storia, della sua vera anima, della sua stessa essenza. È questa la nuova formula della manifestazione, tesa molto più alla sfera della sostenibilità, che ai record dei partecipanti. I punti di ristoro sono dovuti, fruibili dalle 9.30 alle 13: al Parco Savorgnan e al Porto. La Su e Zo è un tour ma anche un “detour”, occasione per approfondire la conoscenza della città in modo nuovo e originale. I percorsi cittadini proposti dal progetto “Su e Zo Detour”, progettati e organizzati in collaborazione con la cooperativa Guide Turistiche Autorizzate di Venezia, sono come tema principale conduttore l’itinerario culturale dal titolo “I Tesori di Venezia: viaggio nei luoghi dei santi protettori “. Poi ci sarà anche una Su e Zo per i Musei: da ieri a oggi, gli iscritti alla manifestazione potranno visitare con biglietto ridotto diverse esposizioni permanenti MuVe, esibendo il cartellino d’iscrizione. Anche Actv offre il suo contributo alla manifestazione, offendo un biglietto di andata e ritorno dal costo di 4.5 euro. Ai partecipanti si chiede di mantenere comportamenti educati e corretti durante la permanenza, nel rispetto della città e dei suoi abitanti. Le premiazioni alle 13 in piazza San Marco, con i gruppi folcloristici. offendo un biglietto di andata e ritorno dal costo di 4,5 euro. Ai partecipanti si chiede di mantenere comportamenti educati e corretti durante la permanenza, nel rispetto della città e dei suoi abitanti. Le premiazioni alle 13 in piazza San Marco, con i gruppi folcloristici. offendo un biglietto di andata e ritorno dal costo di 4,5 euro. Ai partecipanti si chiede di mantenere comportamenti educati e corretti durante la permanenza, nel rispetto della città e dei suoi abitanti. Le premiazioni alle 13 in piazza San Marco, con i gruppi folcloristici.