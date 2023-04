Super pesticida nelle vigne, no del consorzio del Prosecco: cos’è il clorpirifos (e chi vorrebbe usarlo)

Prima di tutto (davanti a qualsiasi cosa) c’è la salute pubblica, per ogni consorzio vitivinicolo è una premessa d’obbligo. Ma è fondamentale anche difendere le coltivazioni di Prosecco, Soave, Valpolicella, Chardonnay e altri vitigni locali dalla flavescenza dorata, una malattia che danneggia la produzione: l’imperativo è tutelare un patrimonio culturale ed economico, oltre che una fetta rilevante del Pil veneto. Per qualcuno questo significa anche ripristinare pesticidi fino a due anni fa vietati, come il clorpirifos. Il tema è stato sollevato dal consigliere del Pd Andrea Zanoni, che contesta la richiesta di deroga nell’utilizzio di questo prodoto da parte della Regione Veneto (e non solo): in base a recenti studi medici comporterebbe problemi nello sviluppo mentale dei bambini. E qualcuno, fra i coltivatori, esprime contrarietà. Ma consorzi e categorie sono preoccupati per i danni che la malattia può arrecare al sistema vitivinicolo veneto.

I danni al vino

Il vino subisce in modo irrimediabile i danni della cicalina, vettore della flavescenza dorata: ingiallisce le foglie, ma ha conseguenze negative sulla quantità e qualità della produzione, e qui si capisce perché i viticoltori la temano così tanto. Per combatterla fino al 2020 veniva usato un pesticida poi bandito dall’Unione Europea, il clorpirifos: ma la malattia della vite fa perdere raccolti e denaro, ed è stata chiesta al ministero della Salute una deroga per poterlo utilizzare in un solo trattamento anche in Veneto, fra giugno e luglio, e proteggere le piante.

Il dibattito

È qui che si innesta il dibattito. C’è chi esclude fin da subito di usare il clorpirifos, come il Consorzio del Prosecco Docg di Conegliano e Valdobbiadene: «La strategia di lotta è basata principalmente sul corretto utilizzo dei principi attivi esistenti e autorizzati, stiamo usando quelli dell’annata scorsa e segnalando i vigneti non correttamente gestiti che diventano cassa di espansione di focolai» mette in chiaro il direttore Diego Tomasi. Il consorzio del Prosecco Doc mette paletti: «Abbiamo più volte espresso la nostra contrarietà ad una deroga al clorpirifos – spiega il presidente Stefano Zanette -, pur comprendendo le ragioni che hanno spinto ad avanzare una tale richiesta, vista la complessità della situazione. Noi ci siamo attivati per attuare tutte le soluzioni più idonee per far fronte al dilagare del fenomeno con le pratiche attualmente ammesse e il supporto della ricerca». Ma non può fare opposizione: «La valutazione spetta al ministero della Salute, non è un argomento politico o agricolo».

Le autorità sanitarie

Una soluzione condivisa con le autorità sanitarie potrebbe essere il giusto compromesso per salvare le piante. Il tema della sostenibilità e dei pesticidi sui colli del Prosecco si era già posto in passato. «Fino a tre anni fa – afferma Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso – il clorpirifos era ammesso. Quando è stato vietato, abbiamo iniziato a fare tutto senza. Se ci verrà concesso di nuovo ci adegueremo, faremo le dovute valutazioni e starà al singolo decidere». Il fatto è che, rileva Polegato, l’anno scorso i trattamenti sono stati applicati dal 90% dei coltivatori: «Il 10% mancante ha creato problemi anche agli appezzamenti confinanti, la cicalina si sposta di pianta in pianta». I focolai, che aggredivano le bacche bianche, ora intaccano anche le rosse.

«Rimaniamo in attesa»

«Da dodici anni ci impegniamo nella viticoltura sostenibile e usiamo ogni precauzione – rileva Christian Marchesini, presidente del Consorzio Valpolicella -. Rimaniamo in attesa di capire se questa deroga verrà concessa, e vorrà dire che il clorpirifos è sicuro. Seguiremo le indicazioni che ci verranno date». La bacca rossa è meno sensibile alla flavescenza, aggiunge, finora ha fatto meno danni, «ma non vorremmo trovarci nella medesima situazione». Interviene Igor Gladich, direttore del consorzio del Soave: «La flavescenza ha avuto una forte recrudescenza negli ultimi anni e riesce a minare alla base la viticoltura, uno dei prodotti più importanti del Veneto. Ci siamo rivolti, non solo noi, alla Regione, che ha ritenuto di istituire un tavolo tecnico riunendo esperti di vari settori valutando la reintroduzione del clorpirifos. La salute pubblica è importante e abbiamo fiducia nelle istituzioni, ogni deroga sarà concessa sulla base di dati certi, condivisa con il territorio, una sola volta all’anno. Il problema della flavescenza è grave e dobbiamo porci un quesito importante – chiude Gladich -. Siamo disposti a rinunciare al nostro patrimonio viticolo e alle sue particolarità?».