Svastica su una targa intitolata a Tina Anselmi a Torino

Una svastica sulla targa in ricordo di Tina Anselmi a Torino: la politica fa quadrato nel condannare il gesto. Una targa a ricordo della prima onorevole donna diventata ministro è stata danneggiata nella giornata di ieri nel capoluogo piemontese: sul cippo, inaugurato un anno fa alla presenza della vicesindaca di Torino Michela Favaro e della nipote di Tina Valentina Magrin, è apparsa una svastica disegnata con lo spray.

La rabbia di Zaia

Fra i primi a intervenire, appena la notizia è diventata di dominio pubblico, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: «Un gesto inqualificabile per il quale esprimo condanna assoluta senza se e senza ma. Mi auguro che vengano individuati al più presto gli autori di una simile azione tanto vergognosa». L’episodio è tanto più grave quanto importante il ruolo storico dell’esponente politico castellano. «Imbrattare una lapide -afferma infatti Zaia- è un atto che va sempre condannato, ma assume una gravità enorme in un caso come questo in cui si offende la memoria di un personaggio della statura di Tina Anselmi. Se gli autori dello sfregio avessero un minimo di consapevolezza capirebbero che una persona così dovrebbero ringraziarla e non offenderla. Stiamo parlando di una donna che, oltre ad essere stata la staffetta Gabriella durante la guerra di liberazione, resta un modello per essere stata la prima donna ministro nella nostra storia, e per aver dato vita al sistema sanitario nazionale durante il suo mandato al vertice del Ministero della Sanità». Per il Ministro della Salute Roberto Speranza l’episodio è «Una vergogna senza limiti. Tina Anselmi è la madre del servizio sanitario nazionale. Offendere lei significa oltraggiare la cosa più importante che abbiamo».

Atto ignobile

La notizia, dopo aver suscitato unanime riprovazione a livello nazionale, è rimbalzata a Castelfranco Veneto, città natale del ministro che qui è scomparsa nel 2016. «Condanno senza se e senza ma questo ignobile atto e spero che al più presto vengano consegnati alla giustizia gli autori -fa sapere il sindaco Stefano Marcon- Per Tina è da tempo che stiamo lavorando per rendere memorabile le sue primogeniture, dall’essere stata la prima donna ministro in Italia a staffetta della Resistenza, anche attraverso un prossimo film le cui riprese cominceranno a breve e a cui il Comune ha collaborato con la messa a disposizione di spazi e logistica». Non a caso l’amministrazione sta lavorando a una serie di iniziative volte a lasciare un segno concreto e perenne della vita e dell’opera di Tina Anselmi. Apprende la notizia dall’estero la consigliera con delega alla valorizzazione della figura di Tina Anselmi, Mary Pavin. Un fulmine a ciel sereno che rafforza il desiderio di creare una rete di iniziative per farla conoscere a Castelfranco e fuori. «Ci siamo rimasti molto male -sottolinea- È un gesto vandalico e penso sia stato fatto da persone che non conoscono questa grande donna. Un gesto vile, da condannare, senza senso. Per questo le celebrazioni a Castelfranco sono necessarie, per farla conoscere a più persone possibili. Ed è in questa direzione che va anche il film distribuito poi a livello nazionale. Tutte azioni concrete per far conoscere Tina».

L’ANPI castellana

Sull’episodio è intervenuto con durezza anche il Pd Veneto, ma soprattutto l’Anpi castellana. «La svastica a Torino sulla targa in ricordo di Tina Anselmi, partigiana e politica trevigiana, è un atto ignobile che non scalfisce certo la forza ancora viva del suo impegno politico per la democrazia italiana, i diritti delle donne, la salute, il Veneto -sono le parole di Matteo Favero del Pd- È una madre della Repubblica il cui esempio guida ancora oggi la comunità politica del mio territorio». L’Associazione nazionale partigiani va giù ancor più dura: «Un atto vile, compiuto da persone vigliacche che insultano il valore e la memoria di una persona che ha combattuto per la libertà del nostro Paese, e ha continuato a battersi per tutta la vita per l’uguaglianza e la dignità.Di fronte a chi si muove da codardo di notte a disegnare svastiche, dobbiamo rispondere a testa alta. E oggi alle 11 una delegazione dell’Anpi del Veneto ha depositato una corona di fiori sulla lapide di Tina Anselmi, e un’altra al Monumento dei Partigiani».