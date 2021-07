Tamponi gratis sulle spiagge del litorale veneziano: «Il virus non va in vacanza»

Tamponi «on the beach», la sanità si sposta in spiaggia per dare a tutti la possibilità di sottoporsi ai tamponi, in particolare i turisti. Un autobus speciale si sposterà in tutte le località del litorale. L’Usl 4 rafforzerà le attività di testing e sequenziamento delle varianti. A fianco della sanità pubblica ci sarà anche il sindacato dei locali da ballo (Silb), Radio Company, Radio WOW, locali jesolani come il “Gasoline”, poi la Banca Pordenonese e di Monsile. E’ un progetto itinerante per il monitoraggio dei contagi tra turisti, giovani, lavoratori stagionali. Si potrà fare il tampone nelle località balneari, gratuitamente e senza prenotazione.

L’aiuto di ATVO e il Direttore Filippi

L’azienda di trasporti ATVO ha messo a disposizione un pullman ecologico, allestito per lo screening, con la possibilità di accogliere anche persone in carrozzina. Sarà nelle principali località della costa. Venerdì alle 17.30 si parte in Piazza Mazzini a Jesolo, con la presentazione con il direttore generale dell’usl 4 Mauro Filippi. Al termine, dalle 18 alle 20, il personale sanitario effettuerà gratuitamente i tamponi antigenici con consegna dell’esito. «Un’attività di testing importante in questa fase, dove a preoccupare sono le varianti» spiega il direttore dell’ Usl Filippi, «ricordando che la vaccinazione resta l’unico metodo efficace. Prosegue ed è stata ampliata l’attività di ricerca in tutti i luoghi di concentrazione di persone, coinvolgendo residenti, turisti ma anche i giovani spesso convinti di essere immuni e invece possono essere vettori del virus per genitori e nonni».

Cosa fare

Il programma prevede per i residenti la possibilità di effettuare gratuitamente il test antigenico rapido o molecolare senza ricetta medica per cerimonie o eventi, accesso alle residenze sanitarie, viaggi ed altro, con accesso diretto senza appuntamento nei Covid Point di Jesolo, San Donà e Portogruaro.