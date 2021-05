Tamponi rapidi in Veneto, l’affondo di Puppato:«La commissione è una farsa, deve indagare la Procura»

«È positivo che finalmente ci sia una verifica dei fatti che avevamo già denunciato in merito alla gestione Zaia della seconda ondata di pandemia. La commissione è una farsa, l’unica speranza è la magistratura». Non usa mezzi termini l’ex senatrice Pd, Laura Puppato, che interviene sul caso “tamponi rapidi”, che si è scatenato dopo la visita delle Fiamme gialle di Padova nel Reparto di Microbiologia dell’ospedale di Treviso. Riflettori puntati, dunque, sui tamponi antigenici “rapidi”, la principale arma con cui la Regione ha combattuto la “fase due” di Covid in Veneto, ora al centro di un’inchiesta della Procura di Padova.

Il parere della Puppato

Prosegue Puppato: «Abbiamo rappresentato attraverso un esposto con numeri, cifre e testimonianze gli errori gravi all’interno delle scelte politiche che hanno determinato una quantità di decessi anomala per il Veneto, 8mila morti in tre mesi non trovano riscontro a livello nazionale in altre aree geografiche se non in Lombardia l’anno passato. Mentre la prima ondata è stata gestita grazie all’intervento del professor Andrea Crisanti in maniera migliore rispetto ad altre regioni, le scelte della seconda ondata ci consegnano una elevatissima criticità con le conseguenze viste».

La commissione

Non solo: «La commissione d’inchiesta regionale chiesta dalle minoranze è una farsa, perché sono stati imposti due terzi di consiglieri di maggioranza, quindi è una commissione che se la fa e se la dice. Per fortuna c’è la magistratura, unico elemento di obiettività che avremo, se ce l’avremo. I tamponi rapidi e le problematiche ad essi legate sono tra le questioni segnalate nell’esposto in tempi non sospetti. Avevamo chiesto attenzione e spiegato che quei test non andavano bene per il personale delle Rsa, i sanitari e le aree a rischio come gli ospedali, in presenza di tamponi che secondo studi di illustri professori avevano margini di errore tra il 14 e il 35 per cento».