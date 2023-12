Tangenziale di Mestre. Auto urta un camion e finisce contro il guard rail: prende fuoco, autista ferito

Pochi minuti prima delle 3 di questa notte, 9 dicembre, si è verificato un incidente al km 15+600 della Tangenziale di Mestre, tra gli svincoli Castellana e Terraglio, in direzione Trieste. Coinvolta una vettura, che, dopo aver urtato un autoarticolato, è finita contro le barriere di sicurezza, incendiandosi. Il conducente dell’auto, uscito dall’abitacolo, è stato preso in cura dal personale del Suem intervenuto sul luogo dell’incidente, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale di Venezia.

Illeso l’autista del mezzo pesante

Gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre, si sono portati sul posto per le operazioni di assistenza e presegnalazione, bloccando il traffico per circa mezz’ora per garantire la necessaria sicurezza durante le operazioni di soccorso e spegnimento. Tuttavia, vista l’ora tarda e il poco traffico, i disagi sono stati limitati: prima dell’alba l’intervento di messa in sicurezza e ripristino si è concluso e la carreggiata è stata liberata.