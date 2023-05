Tanti appuntamenti in programma con il Gruppo pensionati Artigiani e Amici

Il gruppo che ha come presidente Otello Calzavara e vicepresidente Ferruccio Ferraresso, conta oltre un centinaio di iscritti. “Ad aprile – spiega il vicepresidente Ferruccio Ferraresso – abbiamo organizzato un incontro nella sala riunioni dell’Associazione Artigiani Piccola e Media Impresa “Città della Riviera del Brenta” in via Brenta Bassa. Un appuntamento legato alla salute con esperti medici. Oltre agli appuntamenti informativi, già per questa domenica 7 maggio abbiamo in programma una gita ad Asiago con pranzo a cui hanno aderito decine di persone. La successiva gita è in programma alle Grotte Olearo e a Bassano del Grappa l’11 giugno prossimo. L’11 luglio invece abbiamo programmato una tour a Ferrara per visitare i

monumenti caratteristici del centro romagnolo, e poi si farà anche un

giro alla caratteristica cittadina di Comacchio”.

Ferraresso

Le iniziative non si concluderanno qui. Anche l’autunno rappresenterà un momento di aggregazione con tanti appuntamenti. “Abbiamo in programma – spiega Ferraresso – delle nuove escursioni, dei nuovi appuntamenti informativi per la salute con medici esperti oltre che al tradizionale pranzo natalizio che si terrà ad inizio dicembre”. Per informazioni 3409554933.