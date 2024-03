Tar, il presidente: «Le nostre sentenze in 100 giorni, non siamo il freno al sistema»

Prima respinge al mittente l’accusa che i ritardi nelle maxi-opere pubbliche siano «colpa» della giustizia amministrativa, a cui i cittadini si rivolgono per bloccare tutto. Poi «bacchetta» il Veneto perché, pur essendo stato una delle prime regioni ad approvare una legge per fermare il consumo del suolo, continua a riempire il territorio di cemento, rischiando di aprire la strada alla criminalità organizzata. Leonardo Pasanisi si è insediato da poche settimane alla presidenza del Tar del Veneto, proveniente da Salerno, peraltro formando un’abbinata forse mai vista: lui a capo del tribunale amministrativo regionale, la moglie Marta Tonolo della Corte dei Conti. Ma nell’inaugurazione dell’anno giudiziario, avvenuta giovedì a Ca’ Vendramin Calergi, non ha fatto un discorso di circostanza, tanto che in sala qualcuno l’ha subito definito «presidente ambientalista».

Numeri e tempi

La prima bordata è arrivata dando alcuni numeri sui tempi del Tar, che si conferma uno dei settori della giustizia più rapido. «Con il rito appalti la media in Veneto è di 23 giorni per la decisione cautelare e 101 per il merito – spiegato – Si parla di 3-4 mesi in primo grado e altri 5-6 in appello. I ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche non sono quindi certamente imputabili a nostre lungaggini, come spesso improvvidamente si sente dire, ma alla patologia della fase esecutiva del rapporto contrattuale». Lui stesso ha però messo in guardia da un codice degli appalti troppo orientato su rapidità e risultato, mentre non va perso di vista il rispetto della legalità. Anche se il presidente dell’Associazione degli avvocati amministrativisti, Alessandro Calegari, ha messo in guardia da un sistema troppo rapido: «L’ossessione per le statistiche e la compressione dei tempi sul tema appalti, soprattutto quelli del Pnrr, possono impedire ai giudici di affrontare le questioni con la dovuta attenzione».

Territorio e ambiente

Pasanisi si è poi soffermato sul fatto che la materia più dibattuta al Tar del Veneto, con il 15 per cento dei ricorsi, è quella dell’edilizia e urbanistica. «La tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi è un principio fondamentale ora entrato nella Costituzione all’articolo 9 – ha spiegato – La norma indica anche ai giudici la strada per la difesa del territorio e dell’ambiente». Ed è proprio qui che il presidente ha sottolineato che se l’obiettivo è l’azzeramento del nuovo consumo del suolo, il Veneto sta andando ancora nella direzione opposta. «Una ricerca dell’Ispra del 2022 evidenziava come in quell’anno sono stati cementificati altri 739 ettari e che l’11,88 per cento del territorio regionale è edificato, dati secondi solo alla Lombardia», ha aggiunto. E qui un altro allarme: «Il mattone è una delle principali attrazioni della mafia per reinvestire soldi illeciti, per cui la pubblica amministrazione deve usare la massima trasparenza e imprese affidabili – ha concluso Pasanisi – Bloccare il consumo di suolo è anche una misura contro la criminalità». Che le mafie in Veneto non siano solo una suggestione lo dimostra il dato ministeriale sulle interdittive, più che raddoppiate, come anche i ricorsi (da 5 a 11).

Ridotte le pendenze

Tra le altre materie che intasano il tribunale, gli stranieri (11 per cento), gli appalti (8,3) e la sicurezza pubblica tra Daspo e altre misure preventive amministrative (3,1). «Nonostante la scopertura di 4 magistrati su 19 e del 55 per cento del personale amministrativo, nel 2023 il Tar del Veneto, guidato da Maddalena Filippi, ha ridotto le pendenze da 4511 ricorsi, di cui 2158 pre-2019, a 3750 e 1097 – spiega il presidente – una riduzione del 16,9 per cento, il doppio della media nazionale». I ricorsi continuano a calare e da 1542 del 2022 sono passati a 1415 – anche per i costi elevati, come hanno sottolineato il presidente dell’Ordine di Venezia Tommaso Bortoluzzi e il referente dei giovani avvocati Alessandro Michielan – ma le sentenze tengono: solo una minima parte, 200 su 1717, sono state appellate e solo 32 appelli sono stati accolti dal Consiglio di Stato. All’orizzonte ci sono però grandi sfide, come quella dell’intelligenza artificiale. Potrà sostituire avvocati e giudici? Pasanisi è perplesso: «È costruita su dati pregressi, le mancano l’intuitività e l’astrazione – conclude – non potrà mai eguagliare la mente umana».