Termoarredi: il design dove meno ci si aspetterebbe di trovarlo

Siamo abituati a immaginare il design in oggetti e contesti molto specifici, come per esempio la moda, gli appartamenti di lusso oppure in ambienti dotati di tecnologie avanzate. Eppure, per quanto possa suonare strano, il design è sempre intorno a noi, persino negli oggetti più inaspettati, come per esempio vale per i termoarredi. Non è un caso infatti che di recente si parli sempre più di termoarredi design, a riprova del fatto che, come vale per molti altri ambiti, anche quello del riscaldamento abbia raggiunto un livello di complessità e raffinatezza estetica fino a pochi anni fa impensabili. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa intendiamo quando parliamo di termoarredi.

Le caratteristiche di un termoarredo

Se entrate in una casa qualsiasi, o se pensate soltanto alla vostra, troverete quasi sicuramente un termosifone. Il termoarredo condivide con questi oggetti la funzione primaria di portare il calore nella stanza in cui viene collocato, facendo da elemento ultimo e visibile dell’intero impianto di riscaldamento, ma allo stesso tempo va ben oltre. Infatti, a renderli qualcosa di più di un semplice calorifero sono due caratteristiche fondamentali: il design e le proprietà aggiuntive di cui gode.

Le diverse forme di un termoarredo

Nel primo caso, basta fare una veloce ricerca su Internet per vedere non solo un’offerta vastissima di modelli, ma anche una varietà notevole di termoarredi di ogni forma e dimensione. Oltre al classico modello tipico dei termosifoni più comuni, possiamo trovare altre soluzioni più particolari. Per esempio, un tipo, anch’esso abbastanza diffuso, soprattutto nei bagni, è quello composto da due collettori tubolari verticali e da una serie di altri tubi più piccoli posti tra i collettori a diversa distanza a formare quasi una scaletta, comunemente chiamato scaldasalviette. Ma si potrebbe andare ancora avanti, citando altri modelli dal disegno a onda, oppure simili a delle sorti di sculture, o ancora modelli in grado di integrarsi perfettamente con le pareti. L’eccentricità di certi modelli non solo ha fatto scuola, ma ha permesso anche a questi pezzi di arredamento di ottenere addirittura dei premi nei concorsi più prestigiosi al mondo dedicati proprio al design. Non è più una rarità infatti vedere oggetti del genere partecipare a, se non persino vincere, competizioni importanti, come per esempio il Venice Design Biennial oppure l’iF Design Award.

La varietà dei materiali di un termoarredo

Il materiale più usato per realizzare i vecchi termosifoni e stufe era la ghisa. Ora, però, c’è molta più varietà per quanto concerne la realizzazione di un termoarredo. Infatti, vengono utilizzati ormai di frequente materiali come l’acciaio o l’alluminio. La scelta del materiale ha diverse conseguenze, sia dal punto di vista estetico sia da quello della resa termica. Ogni lega metallica, del resto, ha le sue proprietà fisiche specifiche, per cui sarà più o meno malleabile quando viene lavorata e di conseguenza permetterà al termoarredo di avere una forma più semplice oppure più complessa. Il materiale, inoltre, andrà anche a incidere sulle performance del termoarredo, soprattutto per quanto riguarda la resa termica. I termoarredi in acciaio e ghisa avranno bisogno di più tempo per riscaldarsi, ma in compenso hanno un’elevata inerzia termica, che gli permette di mantenere il calore più a lungo. Viceversa, un elemento riscaldante in alluminio raggiunge rapidamente la temperatura desiderata, ma perde rapidamente calore, e quindi la caldaia dovrà accendersi più spesso per mantenere la temperatura di circolazione impostata.

Attenzione

Altra cosa importante da menzionare è anche la questione economica. La scelta del materiale influirà ovviamente anche sul costo del prodotto: l’alluminio è generalmente più conveniente dell’acciaio, ma ha una resa termica inferiore, per cui il risparmio è solo nel breve periodo. Con l’acciaio, invece, si spende generalmente un po’ di più all’inizio, ma il risparmio sulla bolletta, nel medio-lungo periodo, è talmente significativo da far valere la spesa sostenuta inizialmente.

Termoarredi: un prodotto multitasking

Se i termoarredi sono diventati ormai veri e propri prodotti di design, non significa che non siano comunque funzionali. Oltre a mantenere il compito per cui sono stati inizialmente progettati, ossia riscaldare gli ambienti, questi prodotti negli ultimi anni sono stati dotati di ulteriori funzionalità che li rendono ampiamente adattabili a ogni esigenza. Possono presentarsi, infatti, muniti di diversi accessori che ampliano le loro caratteristiche di base. Ad esempio, possono essere dotati di specchi, o di un’illuminazione integrata, o ancora di aste e mensole per appoggiare degli oggetti, come gli asciugamani o le tovagliette. Alcune tipologie possono disporre anche di un termostato digitale che, oltre a regolare la quantità di calore prodotta, è in grado di programmare il tempo di accensione del termoarredo in base a quello di cui abbiamo bisogno in un dato momento, specialmente quando si tratta di termoarredi elettrici. Possiamo installare un termoarredo in varie stanze della casa, come in camera da letto, in soggiorno e anche in cucina, selezionando il prodotto più adeguato a seconda delle specifiche caratteristiche dell’ambiente nel quale sarà montato.

Risparmio di spazio ed energia

I modelli più recenti sono pensati, inoltre, per risolvere problemi legati allo spazio occupato e all’energia utilizzata. Per esempio, esistono alcune versioni modulari, ossia componibili a seconda dello spazio e delle esigenze. Così, è possibile regolare le loro dimensioni in base allo spazio disponibile nella stanza in cui verranno installati. La questione energetica è un’ulteriore preoccupazione, sentita ancor di più in questi mesi di rincari di bollette di luce e gas dovuti agli eventi che stanno colpendo non solo l’Europa, ma il mondo intero. In questo senso, i termoarredi contemporanei sono realizzati anche per ridurre l’impatto energetico e, conseguentemente, i consumi. Vanno per questo menzionati i termoarredi elettrici, un altro modo per evitare di consumare più energia del dovuto quando non è necessario, dal momento che possono essere regolati e accesi indipendentemente rispetto all’impianto idraulico principale.

Praticità e design in un unico oggetto

Come abbiamo potuto vedere, un prodotto apparentemente semplice come un termoarredo può in realtà rivelare delle sorprese inaspettate. La funzione di riscaldamento è diventata soltanto una di quelle disponibili, integrandosi con altre più specifiche e particolari che lo rendono un oggetto tanto complesso quanto utile. I termoarredi non sono più oggetti puramente funzionali e per questo anonimi, alla stregua di tanti altri elementi presenti nelle nostre case. Ora più che mai si sono guadagnati un posto di tutto rispetto all’interno del mondo dell’arredamento, dimostrando di essere oggetti tanto funzionali quanto belli esteticamente, che non sfigurano di certo in una stanza riccamente ammobiliata.