Terremoto nelle Marche sentito in tutto il Nordest: «Siamo scappati in strada, ci sono caduti i libri in testa»

Una lunga scossa di terremoto di magnitudo 5.7è stata avvertita poco dopo le 7 in tutto il Veneto nella mattina di mercoledì 9 novembre. La terra ha tremato per una quarantina di secondi alle 7.08. Il sisma è stato sentito a Venezia, Verona, Padova, Vicenza e a Rovigo da molte persone che si svegliavano per andare a scuola o al lavoro. L’epicentro è stato registrato al largo delle Marche: sono una ventina le scosse di magnitudo superiore a 2 che si sono susseguite dopo la prima. Dalla lista dei terremoti dell’Ingv risulta che la più forte è stata di punto 4, seguita da una di 3.8

Persone in strada

L’epicentro è nelle Marche al largo dell’Adriatico (a 8 chilometri di profondità) nella zona di Pesaro e per le stime si è trattato di un evento di magnitudo 5,7. La scossa è stata avvertita nitidamente anche in tutta la Romagna, specialmente ai piani alti delle case. Diverse segnalazioni oltre che da Bologna anche da Rimini, Ravenna e Cesena. Altre scosse di assestamento si sono registrate nei minuti successivi. In tutto il Nordest i centralini dei vigili del fuoco sono stati subissati di telefonate ma i pompieri per il momento non hanno segnalato crolli o danni. Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla Linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere verifiche. Il sindaco di Senigallia (Ancona) ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per verificare lo stato di agibilità degli edifici e, stando a quanto scrive LaPresse, sta facendo monitorare il rischio tsunami. Chiuse le scuole anche a Pesaro.

Paura per i bambini

Tanta paura sia in Veneto, sia in Emilia Romagna, in particolare nella zona di Cattolica che confina con le Marche. Molta gente si è riversata in strada come racconta Elena di Riccione: «C’è stata tanta paura e le persone nella mia via (in zona collinare, ndr) sono uscite dalle case gridando. Quasi tutti erano in pigiama e c’erano i bambini spaventati. La cosa più impressionante è stata la lunghezza del sisma. Noi ci eravamo appena svegliati, i gatti e i cani hanno iniziato a scappare. L’altra cosa che ha fatto specie erano le notifiche nelle varie chat di Whatsapp, provenienti da amici in tutta Italia. Quando abbiamo scoperto che il sisma è stato qui vicino la paura si è amplificata». A Mestre scene analoghe: «Il lampadario tremava e poi mi sono caduti in testa i libri che ho sulla mensola sopra il letto- racconta Giorgia- È stato spaventoso perché la scossa è durata parecchi secondi. Mi è venuto in mente quanto accaduto ad Amatrice».