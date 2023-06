Terremoto politico a Castelfranco

Un terremoto politico che sconvolge la Lega. Stefano Marcon si è dimesso dal sindaco di Castelfranco. E di conseguenza lascerà anche l’incarico di presidente della Provincia. Le dimissioni sono state presentate ieri pomeriggio, alle 18.04, nelle mani del segretario generale del Comune. Alla base ci sono in particolare le fratture con una parte della maggioranza a Castelfranco. Ma solo una ventina di minuti più tardi Marcon ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un messaggio che segna una totale rottura con il nuovo Carroccio. «A qualcuno hanno ucciso un sogno, a me l’hanno trasformato in un incubo ha messo nero su bianco Marcon molti leghisti oggi dicono che la Lega strizza l’occhio alle comunità Lgbt per domande meramente di consenso. Lega che, sarà pure per obbligo di legge, crea centri per il cambio di sesso. Ponte sullo stretto di Messina. Insomma, stesso disagio, forse un po’ di più, di quando vedevo i leghisti con le corna! Un incubo. E ancora niente autonomia! E sempre meno Nord! Un clima interno di sfiducia totale nei confronti di persone con le quali ho condiviso molto del mio percorso. Altro incubo».

Nessuna pietà

Si possono leggere mille riferimenti. A Mario Conte, sindaco di Treviso, che ha sempre aperto al confronto con la comunità Lgbt. E anche al governatore Luca Zaia per quanto riguarda la scelta del centro per il cambio di sesso avviato con l’azienda ospedaliera di Padova. Il tutto diffuso proprio negli attimi in cui si stava concludendo il congresso regionale della Lega che ha incoronato il padovano Alberto Stefani, commissario uscente, come nuovo segretario veneto. A Castelfranco sono caduti tutti dalle nuvole. Così come nel Carroccio trevigiano.

Dimitri Coin

«Una cosa totalmente inaspettata è la reazione stupita di Dimitri Coin, segretario provinciale si sapeva che c’erano delle tensioni. Ma non in questi termini. La non gestione degli ultimi anni (il riferimento è al lungo commissariamento della Lega, ndr) ha portato a uno sgretolamento». Marcon prova a spiegare la sua decisione partendo da lontano. Dagli inizi con il Carroccio ormai 24 anni fa, nel 1999: «Tempi in cui vedevi a Pontida gente con le corna e qualcuno reclamava ancora il muro sul Po. E un po’ mi sentivo a disagio, ma il sogno di vedere un Veneto autonomo, il sogno di vedere un Nord più valorizzato appassionava molti giovani». Nel 2005 diventa consigliere di opposizione a Castelfranco. Nel 2010 è arrivata la vittoria con l’elezione a sindaco di Luciano Dussin, che lo nomina suo vice. Da quel momento è stato una cavalcata. Nel 2015 Marcon viene eletto primo cittadino di Castelfranco. E l’anno dopo anche presidente della Provincia. Ora rivendica i risultati sia da sindaco, tra piste ciclabili, parcheggi, rotatorie, sale frazionali, che da presidente della Provincia, tra gli interventi su scuole e strade. Fino alle bordate castellane. «Poi qualche “rognetta”: assessori che lavorano un paio d’ore alla settimana, senza scrupolo rispetto all’indennità che prendono punge consiglieri che creano il gruppo misto e condizionano l’attività amministrativa rimanendo leghisti. Consiglieri entrati per surroga che vanno nel gruppo misto: mi avevano pregato di entrare in lista e adesso si sentono gli strateghi politici della città. E qui non posso lamentarmi più di tanto in quanto quando mi avevano avvisato della poca coerenza dimostrata fino ad allora, avevo garantito io! Che errore ho fatto». «In Lega ne ho visti espulsi o sospesi per molto meno», rimarca tornando a un livello più generale. Di seguito cita il caso di Roberto Filippetto, assessore a Castelfranco dimessosi tra mille polemiche, poi diventato segretario particolare di Marcon in Provincia a titolo gratuito. «Sport diffuso dileggiare membri di giunta tanto da farli dimettere», mastica amaro il primo cittadino dimissionario.

Lo sfogo

«Castelfranco non merita di essere vincolata da certi figuri che tengono sotto scacco l’amministrazione per questioni meramente personali! E neanche la Provincia di Treviso! conclude Marcon con tutto il peso della responsabilità che sento, è meglio svegliarsi dall’incubo e tornare nel mondo reale. Almeno non avrò sulla coscienza l’essere stato complice di questo meccanismo per opportunità. Perché sento dire anche questo. Ringrazio tutti coloro che sono stato leali con me. Ringrazio anche coloro che non lo stati, ma solo per dovere. Avanti sempre».