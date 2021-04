Terza ondata di Covid in Veneto

“Siamo ancora preoccupati. Finchè non iniziamo a far calare in maniera vistosa i ricoveri non caleremo nelle terapie intensive, e quindi nella mortalità”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, illustrando la situazione clinica del Covid-19 in regione.

I dati

“Nella prima ondata – ha ricordato Zaia – avevamo un rapporto ricoverati in area non critica/terapie intensive di sei a uno. Con la seconda siamo passati a 8 su 1, un terzo di incremento dell’area non critica. In questa ultima ondata abbiamo 5,5 pazienti in area non critica su uno in terapia intensiva”.

Le criticità

“L’area non critica è precipitata giù, ma cresce la terapia intensiva. Noi ricoveriamo mediamente 80-100 persone al giorno, e se calcoliamo che mediamente il 10/15% finiscono in terapia intensiva, fra qualche giorno o fra qualche settimana. Duemila persone che si contagiano ogni giorno me ne mandano 100 in ospedale, e 13 finiranno in terapia intensiva. Ricordo che sopra 60 anni tre su 100 perdono la vita”, ha concluso.