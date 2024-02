Terzo mandato, in Veneto è guerra: «Sì a Zaia o alle elezioni andiamo da soli»

Terzo mandato, l’appuntamento col destino, in teoria, è giovedì prossimo quando la commissione Affari costituzionali del Senato voterà gli emendamenti all’Election day incluso quello presentato da Paolo Tosato, Mara Bizzotto ed Erika Stefani che allunga di un mandato il tetto per governatori e sindaci, tutti. Ma c’è da scommettere che se ne parlerà, prima, con un vertice di maggioranza. Un vertice sempre più urgente date le bordate continue fra alleati. Giovedì il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha alzato nuovamente il muro di FdI: «Non è il caso di approvare il terzo mandato, per noi la questione non si pone in questo momento». Non tralasciando di aggiungere che poi «per Zaia sarebbe addirittura il quarto mandato, l’alternanza potrebbe essere possibile. Nessuno è eterno, neanche il leghista a capo del Veneto…». Il diretto interessato, Luca Zaia, scansa la polemica con una battuta: «È vero, l’eternità non è di questo mondo». Per poi aggiungere di sentirsi «un po’ come San Sebastiano con le frecce che arrivano… ma io ho altro da fare, non ho tempo da perdere».

«Se la Lega perde il Veneto resterebbe ben poco»

Fin qui l’aggiornamento della partita romana che ha nei destini del Veneto zaiano il suo snodo principale. A Venezia, però, è già tutta un’altra musica. Le affermazioni del coordinatore di FdI, Luca De Carlo, «il Veneto spetta a noi», hanno causato una serie di esplosioni nucleari a catena. Per tutti parla, in diretta tv, a Focus su Reteveneta, Alberto Villanova, capo dell’intergruppo Lega in consiglio regionale e zaiano doc: «Se la Lega dovesse perdere il Veneto resterebbe ben poco. Ho letto delle ambizioni di De Carlo, tutte legittime ma noi della Lega, archiviata la fase di discussione interna, dovremo guardarci negli occhi e capire che se perdiamo questa battaglia finisce la nostra ragion d’essere».

Lo scenario

La strategia parte da un presupposto: alle Regionali, a differenza delle Politiche e delle Europee, «c’è una variabile che si chiama lista Zaia» dice Villanova che aggiunge «qualcuno sta scommettendo che se non ci sarà un ulteriore mandato, il presidente Zaia evaporerà invece, anche se non potrà ricandidarsi avrà un ruolo fondamentale alle prossime Regionali e, con lui, tutta la squadra e spero compreso Roberto Marcato»: tradotto, la sfida di correre da soli, magari con Zaia candidato consigliere (l’ha detto ieri Edoardo Rixi) rompendo la coalizione. La convinzione è che unendo lista Zaia e Lega i risultati saranno ben diversi. Villanova dichiara: «Farò di tutto e cercherò di mettere assieme tutte le persone che vorranno combattere».

Il modello

Un’impennata d’orgoglio isolata? Nulla di più lontano dal vero. A cascata la Lega, forse come non mai nell’ultimo anno, si è stretta a coorte riunificata dal nemico comune. Accantonate le ruggini congressuali, il disegno revanscista comincia a delinearsi. I primi indizi c’erano già nella scuola politica che il segretario Alberto Stefani aveva battezzato «Veneto domani». Altri segnali sono stati distillati sempre da Stefani nella scelta di correre soli alle Provinciali e di parlare di «polo identitario». Il modello prevede: lista Zaia («basta la parola» si spera per alzare i consensi), lista Lega e una costellazione di civiche agganciate ad amministrazioni amiche sul territorio. Stefani risponde a De Carlo che le sue «sono dichiarazioni fuori luogo» e cita «la millenaria storia della Serenissima».

Trent’anni di monopolio leghista

Più concretamente, in Lega ragionano così: FdI ha già massimizzato il suo potenziale legato al simbolo e al nome di Giorgia Meloni, la Lega, viceversa, può e deve sfruttare la «rete di relazioni sul territorio». Traduciamo liberamente: in trent’anni di monopolio leghista si sono consolidati pacchetti di voti personali, più o meno grandi, che messi insieme con un pizzico di orgoglio veneto, potrebbero consentire di giocarsela. Non se ne parla, ribatte De Carlo: «Villanova dice cose sensate, non mi aspettavo certo che la Lega dicesse, prego accomodatevi. Ma il centrodestra ha il dovere nei confronti dei propri elettori di trovare una sintesi, correre divisi manderebbe un messaggio sbagliato». Dall’altra parte ruggisce Roberto Marcato: «Spero il mio partito torni a mostrare i muscoli». Intanto, la Lega chiede che sulla facciata della chiesa della Salute, a Venezia, sia rimesso il leone marciano demolito dai francesi nel 1797. Orgoglio serenissimo, appunto.