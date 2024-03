Terzo mandato, la sfida della Lega: «L’emendamento tornerà in Aula»

Le strade da esplorare per inseguire il terzo mandato dei governatori (e di Luca Zaia in Veneto) non sono poi così tante, per la Lega veneta, o almeno per chi prova a crederci. Una l’ha individuata il senatore veronese Paolo Tosato, pronto a ripresentare in Aula, già in settimana, l’emendamento per estendere a tre le possibilità di ricandidarsi per i presidenti di Regione.

«C’è ancora lo spazio per una soluzione»

La seconda è quella che proponeva il friulano Massimiliano Fedriga, di far slittare la discussione dopo le Europee per riaprire la trattativa con Fratelli d’Italia e Forza Italia: «C’è ancora lo spazio per una soluzione». La terza è il progetto di legge del deputato Alberto Stefani, percorso più lungo e tortuoso. Infine, il potenziale assist del Pd di area Bonaccini: riparlarne come modifica del Tuel, senza accodarsi alla manovra politica del Carroccio. E quindi rimane l’opzione Tosato secondo il quale ripresentare in Aula l’emendamento affossato in commissione pochi giorni fa «all’inizio sembrava improbabile ma è possibile, visto il dibattito tra i governatori e quello dentro al Pd, è una strada che potremmo percorrere». Si parla sempre del Dl Elezioni, quello che ha portato la Lega a schiantarsi in commissione Affari costituzionali (4 voti favorevoli contro 16, bocciato dagli stessi alleati). Se ce ne fosse bisogno, lo riafferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo al Senato: «L’emendamento della Lega è stato bocciato nettamente in commissione, vedremo se lo scenario sarà cambiato quando arriverà in Aula, ma per quanto ci riguarda non ci sono elementi nuovi che possano modificare la nostra posizione contraria». E Tosato, fedele alla linea: «I provvedimenti passano prima in commissione, poi in Aula. Gli emendamenti possono essere presentati in entrambe le sedi. È probabile che lo faremo».

Gioco delle parti

Ha tutta l’aria di un gioco delle parti. La Lega insiste ben sapendo cosa pensano gli alleati; i Fratelli negano qualsiasi apertura, ormai non sanno più come ripeterlo; i nervi sono tesi (e anche i rapporti fra leader) soprattutto dopo la brutta figura in Sardegna. La Lega spera che spingere in favore di Zaia lo convinca a candidarsi alle Europee, cosa che pare lontana dagli orizzonti del governatore. I Fratelli puntano a prendere il Veneto post Zaia, Regione di interesse palese per Giorgia Meloni. A questo punto, però, può arrivare anche la mossa definitiva: non è escluso che Meloni, davanti all’insistenza del Carroccio, metta la fiducia sulla conversione del Dl Elezioni. La maggioranza avrà un bivio: votare compatta contro il terzo mandato o spaccarsi in modo molto più netto e rilevante rispetto a una commissione parlamentare. Non pare che ne valga la pena. Quindi cosa succede se Meloni mette la fiducia? «Gli emendamenti decadranno e voteremo a favore del nostro Governo» risponde Tosato. E addio, di nuovo, al terzo mandato.

Tutto sulle regionali

In Veneto, dove al terzo (quarto) mandato di Zaia non ci credono quasi più, i lighisti guardano avanti e puntano tutto sulle regionali. Sono quelli che hanno applaudito il presidente quando ha detto di preferire la vecchia Lega con il «Nord» accanto. La soluzione è una sola: il Veneto deve rimanere al Carroccio, è l’unica battaglia che conta, a costo di spaccare la coalizione di centrodestra, la Lega si candiderà con un nome proprio contro FdI. La lezione sarda pesa, serve il nome giusto per vincere. La fronda lighista, più che Roma, vuole Venezia: nel 2025, con una lista col nome del governatore Zaia e un candidato che sia di sua fiducia, legato al territorio. E il diretto interessato? Mercoledì solo una battuta: «Basterebbe andare in strada e sentire i cittadini: non vedono come “casta” la richiesta della proroga dei mandati, ma il fatto di bloccare i mandati – ha detto Zaia -. Sembra un contrappasso dantesco. Io ci ragionerei sopra».