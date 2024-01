Ticket a Venezia: chi deve pagare, quanto e chi controllerà

Il 25 aprile entra in vigore il contributo d’accesso per visitare, in giornata, il centro storico di Venezia. Ma già da oggi è online la web-app «cda.ve.it» dove è possibile registrarsi in vista della gita e versare i 5 euro di contributo. Si tratta di un provvedimento introdotto dal Comune di Venezia nell’ambito delle politiche di gestione dei flussi turistici con l’obiettivo di disincentivare i day tripper, ossia chi non dorme in città. Il ticket non sarà sempre obbligatorio: per il 2024 l’amministrazione ha individuato ventinove giornate da «bollino nero» per arrivi e presenze. Si parte con la Festa di Liberazione (a Venezia è anche il giorno del patrono San Marco) e per undici giorni consecutivi, fino al 5 maggio compreso, serviranno prenotazione e pagamento. Sono stati poi identificati nove fine settimana sempre da «bollino nero». A maggio: 11 e 12, 18 e 19, 25 e 26. A giugno: 8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30. A luglio: 6 e 7, 13 e 14. È escluso dal ticket il ponte del 2 giugno.

Orari e varchi

Nei ventinove giorni con il ticket d’accesso, chiunque arrivi a Venezia deve dotarsi di «Qr code» per muoversi tra campi e calli tra le 8.30 e le 16. Nel tardo pomeriggio e la sera non serve alcuna registrazione. Per il rilascio del codice, sarà necessario registrarsi online. Contestualmente, nelle principali porte di accesso, via terra e via acqua, del centro storico — Tronchetto, piazzale Roma, stazione ferroviaria di Santa Lucia, Fondamente Nove, San Zaccaria e riva Sette Martiri — saranno disposti dei varchi (aperti, non sarà cioè necessario strisciare il «Qr code») con la presenza di steward che forniranno informazioni e indicazioni. Gli accessi separeranno visitatori e residenti, alla stregua delle corsie priority ai pontili dei vaporetti.

Chi deve pagare?

Sono tenuti a versare il contributo d’accesso tutti i turisti, italiani e stranieri, che non dormono in una struttura ricettiva del Comune e visitano Venezia in giornata.

Studenti e lavoratori cosa devono fare?

Gli studenti di tutte le scuole e le università di Venezia con residenza in un altro Comune devono richiedere l’esenzione (sempre su cda.ve.it) inserendovi i propri dati anagrafici e l’istituto che frequentano. Conclusa la registrazione, riceveranno il «Qr code». Stesso procedimento dovranno farlo i lavoratori pendolari, sia i dipendenti che i liberi professionisti, segnalando la sede e i dati del datore di lavoro.

Si rischiano sanzioni?

Chi non paga il ticket rischia multe tra i 50 e i 300 euro. Quanti, invece, vengono scoperti a dichiarare il falso per ottenere l’esenzione possono incappare in una denuncia penale.