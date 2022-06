Tommasi batte Sboarina ed è il nuovo sindaco di Verona

Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Candidato civico, ha unito il centrosinistra che a Verona si presentava sempre diviso e ha vinto al ballottaggio dopo essersi presentato con il 39,7 per cento di consensi ottenuto al primo turno, il 12 giugno scorso. Nel corso di queste due settimane, il candidato sindaco del centrosinistra non ha cambiato neppure di una virgola la sua campagna elettorale precedente: passeggiate nei quartieri, molti incontri faccia a faccia, niente comizi, toni pacati, zero polemiche. Anche nel finale ha voluto accanto a sé amministratori locali (ultimo, giovedì scorso, il sindaco di Milano, Beppe Sala) anziché leader di partito. Unica nota in qualche modo più…vivace: un’intervista in pubblico, condotta dal comico Dario Vergassola nella serata conclusiva di venerdì. Anche in questo finale di gara, per molti versi nervoso e coi nervi a fior di pelle, Tommasi è riuscito a tenere assieme le molte anime del centrosinistra, realizzando quel “campo largo” che tante difficoltà sembra invece incontrare a livello nazionale.

La Lega attacca Sboarina e Tosi. Che botta per Salvini

“Il fatto che Federico Sboarina abbia deciso di non apparentarsi con le liste di Flavio Tosi – aveva detto Matteo Salvini in un colloquio – è stato uno sbaglio clamoroso. E lo dice uno che Tosi lo ha espulso dalla Lega e che di certo non è uno dei suoi migliori amici. Non entro nelle dinamiche interne degli altri partiti ma da quello che mi risulta i vertici nazionali di Fratelli d’Italia hanno anche detto al sindaco di ripensarci, ma lui e i suoi hanno tirato dritto rinunciando a un accordo che avrebbe portato in dote il 23%”. Sboarina, che un anno fa aveva aderito al partito di Fratelli d’Italia, correva per un secondo mandato. Non aveva ricevuto il sostegno di Forza Italia, che al primo turno gli aveva preferito Flavio Tosi, già primo cittadino della città per due mandati, dal 2007 al 2017, che da poco ha fatto il suo ingresso nel partito di Silvio Berlusconi. La sconfitta è stata determinata anche dall’assenza di un apparentamento formale tra Sboarina e il candidato degli azzurri, rifiutato dal candidato di Lega e Fratelli d’Italia. Anche se Tosi, arrivato terzo al primo turno con il 23,9% dei voti, aveva dichiarato apertamente che avrebbe votato per Sboarina al ballottaggio.