Tosi, stoccate a Zaia, Lega e Fratelli d’Italia: «Forza Italia tornerà a doppia cifra»

Dalla fusione fredda (del 2022, quando Silvio Berlusconi, a sorpresa, invitò Flavio Tosi nella mitica villa di Arcore, accogliendolo così in Forza Italia, assieme alle sue schiere) si passa ora alla fusione più «calda», condita di applausi ed acclamazioni. Il partito azzurro ha celebrato il suo congresso provinciale, il primo della nuova «era Tosi». Un congresso senza votazioni (il segretario continuerà ad essere Claudio Melotti e l’intero direttivo è stato eletto per acclamazione) ma che aveva due importanti obiettivi. Il primo era proprio quello di sancire l’osmosi (non facilissima) tra i berlusconiani storici (Aldo Brancher, Massimo Ferro e lo stesso Melotti) e i gruppi tosiani, oggi largamente egemoni. Il secondo obiettivo, urgentissimo, era quello di lanciare la corsa verso le elezioni europee del 9 giugno, dal cui risultato dipenderanno mille cose: dall’esistenza stessa di Forza Italia ai vertici della Regione Veneto nel dopo-Zaia, dal futuro sindaco di Verona agli equilibri interno dell’intero centrodestra.

Le voci del partito

In un salone pieno (300 posti a sedere più alcuni in piedi), tra molti amministratori comunali e tanti volti noti, il copione è stato diligentemente seguito. Saluto dei partiti alleati (Ciro Maschio in presenza, per FdI, Paolo Borchia in videocollegamento, per la Lega), invito all’unità (interna e del centrodestra), applausi e sorrisi. Aldo Brancher ha ricordato il presidente scomparso (anche con un aneddoto poco noto, su come Fedele Confalonieri, mille anni fa, avesse tentato di… licenziare Berlusconi, cantante della loro orchestrina, perché Silvio pensava più alle belle ragazze in sala che alle note delle canzoni), ma ha avuto anche uno scatto da vecchia volpe quando, alla fine, ha riagguantato il microfono per elogiare le conclusioni di Tosi (una sorta di «benedizione», certo, ma anche un modo per avere l’ultima parola). Più politico l’intervento di Massimo Ferro: «Caro Maschio – ha detto l’ex parlamentare, ricordando lo scontro tra Sboarina e Tosi, che portò all’elezione di Tommasi -, cerchiamo di non dimenticare perché abbiamo perso Verona, così come avevamo perso con Zanotto (quando un pezzo di centrodestra, con Michela Sironi, aiutò la vittoria di Paolo Zanotto, ndr): è stato un colpo forte e secco, ma spero che tutti abbiamo capito la lezione, perché – ha aggiunto – è bello vincere i congressi ma è più importante bisogna vincere le elezioni…». Alberto Bozza ha invitato a «superare, al nostro interno, gelosie ed invidie» e ha stilettato Luca Zaia («ad oggi non ci sono le condizioni per un terzo mandato, e poi ricordiamoci sempre che le grandi opere venete, dal Mose al Passante di Mestre, dalla Pedemontana all’ospedale di Borgo Trento, non le ha fatte Zaia ma risalgono a quando la Regione la guidavano noi»).

Tosi: obiettivi e frecciate

In chiusura, poi, ovviamente Tosi (proveniente dai contemporanei congressi di Rovigo e di Padova, con tanti saluti, probabilmente, ai limiti di velocità in autostrada). Pragmatico e conciso, in pochi minuti Tosi è riuscito a dire tutto: «Le europee sono elezioni decisive, ma chi vota FI sa che bisognerà essere nella stanza dei bottoni, mentre chi nel centrodestra ha scelto di stare all’opposizione (riferimento ovvio a Salvini, alleato dell’ultradestra continentale) non toccherà palla». E ancora: «In Regione siamo in maggioranza ma non in giunta, evidente stranezza: non chiediamo assessori, ma possiamo permetterci qualche critica, per esempio sul sistema sociosanitario veneto che da qualche tempo batte in testa». Poi, anche da lui, l’invito a tutti i presenti darsi da fare per le europee del 9 giugno, decisive per ogni altro traguardo. Obiettivo? Dal palco si è spiegato che si punta a superare la doppia cifra, ossia ad ottenere ben più del 10 per cento. I sondaggi danno il partito al 7, ma mancano 5 mesi e mezzo. Toccherà correre.