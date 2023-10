Tragedia del bus a Mestre, è iniziata la super perizia dell’ingegner Migliorino

Tragedia del bus a Mestre. Il cavalcavia dal quale è precipitato il bus de La Linea è oggi, mercoledì 25 ottobre, oggetto di perizia da parte dell’esperto, l’ingegner Placido Migliorino, detto il “Mastino”. Il cavalcavia resterà chiuso per i controlli.

Tre ore di chiusura del cavalcavia Superiore di Marghera, oggi dalle 13 alle 16, per permettere all’ingegner Placido Migliorino di analizzare a fondo il teatro della tragedia del 3 ottobre, quando il bus-navetta di La Linea, dopo aver scarrocciato per 50 metri sul guardrail, è volato nel vuoto cadendo da una quindicina di metri e uccidendo 21 persone (l’autista Alberto Rizzotto e 20 turisti da tutto il mondo) e ferendone altre 15. Quello di oggi è un appuntamento atteso perché è il primo passo per capire cosa sia successo, come mai il bus abbia sterzato verso destra e poi come mai sia precipitato.