A Treviso niente maxischermi per la finale Inghilterra-Italia

Stop ai maxischermi su aree pubbliche e plateatici. per la finale degli Europei tra Inghilterra e Italia. È l’esito della riunione di ieri mattina del Comitato ordine e sicurezza convocato dal prefetto Maria Rosaria Laganá. La decisione arriva dopo le scene di assembramenti ed eccessi registrati al triplice fischio della partita vinta dall’Italia sulla Spagna.

Domenica massima allerta

Domenica sarà strettissimo il cordone di sicurezza in città, per evitare che in caso di vittoria dell’Italia, si ripetano le scene già viste martedì sera dopo la semifinale con la Spagna. Previsto anche uno spiegamento di forze eccezionale per presidiare le piazze cittadine.

Il vicesindaco

Il vicesindaco Andrea De Checchi: «Massimo sforzo per non annullare gli sforzi contro la pandemia».

La replica

Critico Andrea Penzo Aiello, presidente di Treviso Imprese unite: «Decisione priva di senso. Penalizza ancora una volta ristoratori e baristi, che in queste settimana sono riusciti a garantire il rispetto delle regole. Consentire solo maxischermi al chiuso è controproducente: ci ritroverà a casa senza alcun controllo».