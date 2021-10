Addio a Pierluigi D’Incà

Nel 1977 era stato tra i fondatori della Lega Amatori Calcio trevigiana, una realtà ormai consolidata dello sport trevigiano, di cui faceva ancora parte come vicepresidente. Il pallone trevigiano è in lutto in queste ore per l’improvvisa scomparsa di Pierluigi D’Incà, per tutti Gigi, mancato venerdì al Ca’ Foncello di Treviso dove si trovava ricoverato da mercoledì, in seguito ad un malore, probabilmente un ictus, da cui era stato colpito durante una riunione proprio con i colleghi della Lega.

L’amore per il calcio

D’Incà aveva 70 anni e viveva nel quartiere trevigiano di Selvana; lascia la moglie Bruna ed un figlio, Michele. Ex impiegato delle ferrovie, ha militato nella squadra del Dopolavoro e da una sua idea nacque l’embrione (un gruppo di sei squadre) di quella che diventerà una Lega che oggi conta fino a 84 squadre in tutta la Marca. D’Incà ha mantenuto la carica fino al 2019, fino al passaggio di consegne a Gianni Biondo, l’attuale presidente. Il funerale si svolgerà probabilmente martedì prossimo.