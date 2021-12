Denunciata commessa di un esercizio commerciale trovata in possesso di un green pass falso.

Il Green pass della commessa è completamente falso

Nella serata di sabato scorso, 27 novembre 2021, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittorio Veneto, nell’ambito di servizi finalizzati alla verifica delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, hanno sorpreso una 23enne commessa di un esercizio commerciale della zona, in possesso di una certificazione “Green Pass” rilasciata due giorni prima dall’ospedale di Conegliano, risultata assolutamente falsa, a seguito di accertamenti effettuati presso la struttura sanitaria.

Un secondo certificato

Nel corso della conseguente perquisizione presso la sua abitazione, è stato rinvenuto un ulteriore certificato falso, pronto per un futuro utilizzo. All’esito degli accertamenti la donna è stata deferita in stato di libertà per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.