Il sindaco No vax e No pass della provincia di Treviso: “Mattarella è un traditore della Costituzione”

“Mattarella è un traditore, altro che garante della Costituzione”. Riccardo Szumski, medico di base e sindaco di Santa Lucia di Piave (Treviso), venetista convinto nonché pilastro del movimento No vax e No pass in Veneto, stavolta fa parlare di sé per una grave invettiva nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’attacco di Szumski

Il primo cittadino, che ormai da qualche settimana ha trasferito il suo ufficio in un gazebo fuori dal municipio perché contrario al Green pass, se la prende con il capo dello Stato per una lode ai sindaci che si spendono nella lotta al Covid. Scrive Szumski su Facebook: “Quasi ogni anno questo personaggio va all’annuale assemblea dei Comuni a ribadire demagogicamente l’insostituibile ruolo dei sindaci, salvo poi avallare regolarmente le prese per il culo che i vari governi, negli ultimi decenni, hanno realizzato contro i comuni e i cittadini. Con tagli di risorse e burocrazia estesa nonostante l’informatizzazione. Questa volta ci infila nel discorso pure regole e vaccini che serviranno per il futuro: un traditore, altro che un garante della Costituzione”.

Se i social diventano pericolosi

A seguire una sfilza di commenti dei suoi seguaci, con relativi insulti sempre all’indirizzo di Mattarella. “Non mi pare di aver offeso proprio nessuno” dice senza imbarazzo. “Ho semplicemente scritto ciò che penso”. A dispetto della fascia tricolore che dovrebbe imporre un atteggiamento istituzionale, Szumski ormai non ha più freni. Parla di dittatura sanitaria e ormai da un anno e mezzo arringa i follower su Facebook ma anche in piazza. Sessantanove anni, origini polacche, nato in Argentina, il suo ruolo di capo-popolo in questa fase sta mettendo in imbarazzo non solo la politica, vista la sua vicinanza ai movimenti indipendentisti, ma anche gli apparati sanitari regionali e le istituzioni responsabili dell’ordine pubblico.

La questura interviene

Il fatto che sia un sindaco ad assumere posizioni così radicali, complica non poco la situazione anche dal punto di vista dei rapporti con Questura e Prefettura.Recentemente è stato spesso invitato nelle piazze del nord da “Ancora Italia”, il movimento sovranista vicino alla posizioni di Diego Fusaro. “Io non vaccino, cari assistiti, sappiatelo” scrive su Facebook il sindaco-medico che predica l’uso dell’idrossiclorochina. L’Usl 2 di Treviso ha avviato su di lui una serie di accertamenti circa le posizioni radicali espresse a più riprese: un percorso che dovrebbe portare alla sospensione, visto che comunque si tratta di un medico di base renitente alla copertura sanitaria. “Io non mi sono vaccinato, la mia è una battaglia per la libertà”, ripete convinto.