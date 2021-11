L’Ordine dei medici radia Riccardo Szumski, il sindaco dottore paladino dei No-vax

La scure dell’Ordine dei medici scatta contro il dottor Riccardo Szumski, medico di famiglia di Santa Lucia di Piave da quarant’anni, sulla soglia della pensione. La procedura avviata dall’ente ordinistico trevigiano arriva a conclusione con la sanzione più grave. Il dottor Szumski viene interdetto dall’esercizio della professione medica, fermo restando la sua possibilità di ricorrere in appello.

Massimo disinteresse

A determinare il provvedimento il suo comportamento in palese violazione delle norme deontologiche, tra i comportamenti che sarebbero stati oggetto di valutazione il ricorso alla prescrizione di cure domiciliari contro il Covid, una serie di certificati di esenzione alla vaccinazione da lui redatti per alcuni insegnanti in Friuli. Interpellato sulla vicenda il dottor Szumski fa spallucce: «Sto visitando i miei pazienti, non ho letto la pec».

Chi è

Sessantanove anni, quaranta di professione medica, quasi venti trascorsi a fare il sindaco, Riccardo Szumski, venetista, mai leghista. Delfino di uno storico sindaco del Partito Socialdemocratico, Szumski è sempre stato un irregolare. Mai democristiano quando la Dc era tutto, mai leghista, transitato dal Psd a Forza Italia quando coordinatore provinciale di partito era l’attuale direttore dell’Ulss 2 Francesco Benazzi.

Lo scontro con Benazzi

Oggi sono su fronti opposti: Szumski paladino dei no vax, Benazzi autorità sanitaria. Il dottor Szumski propugna l’indipendenza del Veneto dal resto del mondo, si proclama “mariga”, scrive ai suoi pazienti le ricette in dialetto «perché così le capiscono tutti», ora lontano mille miglia dal coro dei virologi e degli scienziati della pandemia. Refrattario ai vaccini, contrario al Green Pass, deferito all’Ordine dei medici ma ancora operativo.