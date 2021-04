Vaccini in ritardo: annullate le somministrazioni nel Trevigiano

Ritardi nella fornitura dei vaccini, garantite solo le seconde dosi di Pfizer giovedì 1 aprile a Riese Pio X e Godega di Sant’Urbano e il vax day di sabato 3 aprile. L’Ulss 2 comunica che, a causa dei ritardi nella fornitura di vaccini al Veneto, la campagna vaccinale dei prossimi giorni dovrà essere drasticamente ridotta rispetto a quanto programmato. Vengono mantenute unicamente le seguenti convocazioni: Giovedì 1 aprile: seconde dosi Pfizer nei Centri Vaccinali di Riese Pio X e Godega di Sant’Urbano (totale persone convocate 2.036).

Sabato 03 aprile: vaccinazione per tutti i nati nel 1935

Tutte le altre persone convocate nei prossimi giorni per la prima dose dovranno prenotarsi, tramite il portale attivo dal 1 aprile, per l’effettuazione della vaccinazione. Le persone che devono effettuare, invece, la seconda dose saranno ricalendarizzate e riconvocate dall’Ulss 2 non appena arriveranno nuovi quantitativi di vaccini. Sia giovedì sia sabato è sospesa, sempre a seguito della mancanza di vaccini, la vaccinazione degli accompagnatori over 65 degli over 80.

Le scuse del DG

“Ci scusiamo per i disagi, non dipendenti da noi – sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi -. Ci auguriamo che i vaccini arrivino presto in modo da poter riprendere la campagna a pieno regime”.