Treviso, Finanza in 14 ristoranti

Il bilancio dell’operazione, data la proporzione tra controllati e sanzionati al termine delle verifiche, dice molto sulla situazione del lavoro e le dimensioni del «sommerso» nel settore dei locali, ristoranti in particolare: 27 lavoratori in nero, del tutto privi di inquadramento contrattuale e contributivo, e altri sette dipendenti irregolari, per i quali non era stato attivato l’Ispettorato del lavoro per lo svolgimento di prestazioni di lavoro intermittente. Sono i numeri che la guardia di finanza di Castelfranco ha comunicato al termine di controlli mirati in 14 esercizi commerciali nei Comuni di Castelfranco, Asolo, Castello di Godego, Maser, Riese Pio X, Resana e Altivole.

Irregolarità in 7 locali su 10

In dieci casi su 14, la verifica ha portato a individuare situazioni di irregolarità: tradotto, in 7 locali/ristoranti su dieci non si lavora o, almeno, non tutti lavorano nel quadro delle leggi di settore. Partendo da indicatori di anomalia emersi con un’analisi mirata di informazioni contenute nelle banche dati in uso alle Fiamme gialle, sono stati individuati, come detto, 27 lavoratori in nero: nemmeno l’ombra di contratti e contributi. Poi le sette posizioni «minori» citate; lavoro intermittente non comunicato all’Ispettorato competente sul territorio.

Sei licenze sospese

Per sei dei quattrordici locali controllati è scattata la sospensione dell’attività, poiché è risultata assunta i modo irregolare una percentuale di lavoratori superiore al 10% dell’organico. La finanza ha distribuito anche sanzioni economiche per oltre 63 mila euro. La nota della Finanza chiude sottolineando come «il lavoro nero costituisca… una piaga per l’intero sistema economico, perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori e costituisce ostacolo alla realizzazione di un mercato in cui gli operatori economici onesti e rispettosi delle regole possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza».