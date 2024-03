Treviso, insulta e aggredisce l’arbitro: il figlio calciatore lo fa condannare

La Cassazione l’aveva prosciolto dalle accuse di ingiurie, lesioni e lancio in campo di un bidone dei rifiuti, tutto all’indirizzo dell’arbitro durante la partita di calcio del figlio. Ma al trevigiano M.G., 69 anni, non bastava. Voleva l’assoluzione anche nel merito per evitare di pagare tra le altre anche le spese processuali per il dibattimento in Corte d’appello. E così ha bussato alla porta del Palazzaccio. Ma gli è andata male: il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. I giudici di ultima istanza l’hanno condannato a pagare i 1.200 euro di costi sostenuti per il processo di secondo grado oltre ad altri tremila euro alla cassa delle ammende.

Le motivazioni

Il motivo? «Non sussistono elementi – riporta l’ordinanza della Cassazione – per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità». E come se non bastasse, la Cassazione ha scritto che «sussistono tutti gli elementi costitutivi del reato di lesioni». Lo stessa musica suona anche per il lancio del bidone pieno di lattine, bottiglie e carte oltre la rete di protezione del campo di gioco all’indirizzo dell’arbitro. E così dopo 14 anni (la sentenza risale al 22 settembre 2023 ma solo in questi giorni è stata resa pubblica) il super tifoso del figlio ha conosciuto il suo destino giudiziario.

La partita e i gesti sanzionati

Risale al 2009, infatti, la partita finita nel mirino dei giudici dopo la denuncia dell’arbitro. Che per M.G., padre di uno dei giocatori, ha rappresentato un momento di particolare tensione. «Per tutta la durata del gioco – riporta infatti il provvedimento – l’imputato ha fortemente contestato e offeso l’operato dell’arbitro». Ma l’exploit della sua condotta è arrivata a fine partita. Prima ha tirato uno schiaffo al direttore di gara sul campo di gara, «colpevole» di non aver fischiato i falli a favore della squadra del figlio in campo nel Coneglianese, eppoi ancora in preda all’ira, ha lanciato il bidone dei rifiuti sul campo di gioco. E così nel giro di pochi minuti ha collezionato tre accuse: ingiurie, reato poi abrogato con una legge del 2016; lesioni, con tanto di testimonianza a suo sfavore del figlio, e lancio di oggetti in campo, ambedue i reati cancellati per intervenuta prescrizione. In questo ultimo caso, erano tre i testimoni che hanno visto M.G. lanciare il contenitore all’indirizzo di un gruppo di persone tra i quali c’era anche l’arbitro. Ad inchiodare l’allora cinquantacinquenne, c’era anche il certificato medico che attestava la lesione conseguente allo schiaffo riportata dal direttore di gara.