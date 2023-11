Treviso, molesta una minore in pubblico durante una partita di basket: denunciato

È arrivato alle spalle di una ragazza di appena 17 anni che si trovava in coda ad un chiosco all’esterno del Palaverde di Villorba (Treviso) e ha iniziato, come se niente fosse, a palpeggiarle il sedere. Non una «tastatina» fugace, comunque deprecabile, ma un gesto plateale, prolungato per alcuni lunghissimi secondi. «Una goliardata»: così l’ha definita l’autore dell’abuso, un 35enne ultras del Treviso basket (ma, pare, non un assiduo frequentatore della curva), che è anche allenatore di una formazione giovanile per conto di una società calcistica. L’episodio è avvenuto di fronte ad altri amici del «tifoso» che, secondo il racconto di alcuni testimoni e della stessa vittima, hanno riso compiaciuti dandosi di gomito.

5 anni fuori dal palazzetto

La ragazza, raggelata e impietrita, ha reagito scappando via, dirigendosi subito verso alcuni poliziotti per segnalare quanto le era successo. Per il palpeggiatore, dopo alcune settimane di indagini, nei giorni scorsi sono arrivati i primi provvedimenti. Nei suoi confronti il questore di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan, ha emesso un provvedimento di daspo (il divieto di assistere a manifestazioni sportive) per 5 anni ed è scattata una denuncia per violenza sessuale.

Durante il derby

L’episodio che ha fatto scattare il provvedimento è avvenuto durante l’intervallo della partita tra Nutribullet Treviso e Umana Reyer Venezia dello scorso 22 ottobre, una partita che aveva visto un ampio spiegamento di forze dell’ordine per il timore di possibili scontri tra tifoserie storicamente nemiche. La ragazza, dopo il palpeggiamento subito dal 35enne, si è rivolta ad alcuni agenti che si trovavano lì per svolgere il servizio di sicurezza. A identificare l’aggressore sono stati però gli investigatori della Digos: si trattava di una vecchia conoscenza. L’allenatore-ultras è infatti già stato sanzionato con un daspo dal questore di Venezia a marzo per aver preso parte ai disordini seguiti alla partita Spinea-Treviso dello scorso anno, quando la squadra biancoceleste militava nel campionato di Eccellenza. Il provvedimento riguardava però le sole partite di calcio: da qui la decisione della Questura di Treviso di emettere un altro provvedimento di daspo, questa volta della durata di 5 anni, esteso questa volta alle partite di basket. Un atto «finalizzato a neutralizzare future condotte del trentacinquenne pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’ambito delle manifestazioni sportive». L’uomo, fino all’episodio avvenuto al Palaverde, non ha precedenti per reati riguardanti la sfera sessuale. «La cultura e il valore dello sport devono essere una base per la crescita delle nuove generazioni – ha commentato il questore -. Non si può tollerare che un incontro sportivo diventi il pretesto per perpetrare condotte di reato in contrasto con le regole della civile convivenza».