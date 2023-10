Trimestre antinflazione in Veneto

Dall’Esselunga a Conad, Famila e Coop passando per Despar, Naturasì, Tosano e Migross. In tutto, 1.456 tra supermercati, farmacie e pure negozi di scarpe quali Pittarello e Rizzato calzature che aderiscono al Patto antinflazione del governo. Ma i numeri potrebbero essere più alti, nella mappa ministeriale in Veneto manca ad esempio il gruppo Alì («ma ci siamo anche noi con i nostri 117 punti vendita», fanno sapere) e il caso potrebbe non essere isolato. Il numero sale dunque a circa 1.600 punti vendita.

Il pacchetto di sconti

Fino al 31 dicembre scattano sconti su un pacchetto di prodotti non definito nel Patto tra governo e 32 tra associazioni di categoria e imprese. Saranno i supermercati a scegliere cosa ribassare. Ma in tempi in cui, stando all’analisi del Movimento nazionale consumatori, per una famiglia con due figli l’inflazione fa aumentare le spese di 1.464 euro l’anno di cui 604 per cibo e bevande (1333 per una coppia con un figlio) prezzi bloccati o scontati danno sicuramente una mano. Anche perché nonostante l’Istat a settembre registri un aumento più contenuto, dello 0,2% mensile e del 5,3% su base annua, il costo degli alimenti resta alto: i non lavorati si attestano al più 7,7% (era più 9,2 ad agosto) e i lavorati al 9,1% da più 10%. «La campagna può avere un valido aiuto a condizione che vi sia il pieno coinvolgimento della grande distribuzione — dice Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Veneto —. L’adesione è volontaria e può rappresentare un limite ma la strada è quella giusta».