Trivelle, dopo il no degli scienziati il ministro Urso al Veneto: «Non ci fermiamo»

Si va avanti comunque, la strada è tracciata. Certo «con le dovute cautele», ma il tema delle nuove risorse energetiche che rendano autonomo il paese rispetto alla Russia non si salta a piè pari: va risolto.

Verso l’autonomia

È questo il pensiero del ministro delle Imprese e del Made in Italy che commenta così il parere sfavorevole degli scienziati veneti sulle trivellazioni in alto Adriatico: «Le ragioni che ci hanno motivato nell’ampliare le concessioni estrattive sono purtroppo ancor più valide oggi a fronte del nuovo conflitto in Medio Oriente e del perdurare della guerra di invasione russa in Ucraina, con l’accrescere delle tensioni sul fronte energetico – spiega Urso -. Ovviamente, con l’estrema cautela che necessita nel caso dell’Adriatico: massima attenzione all’ambiente e massima condivisione tecnica con gli esperti per operare in condizioni di assoluta sicurezza con il più ampio consenso». Aggiunge ancora il ministro: « L’Italia deve accelerare sulla strada della autonomia energetica e della diversificazione delle fonti di approvvigionamento utilizzando al meglio tutto quello che si può produrre nel nostro territorio. Energia rinnovabile, idroelettrico, gas, carbone, in prospettiva anche energia nucleare. Non possiamo dipendere da altri. Dobbiamo tornare ad essere il Paese del fare».

Le carenze

Attenzione, cautela, condivisione. Da Roma non arrivano le parole che i «no triv» si aspetterebbero, ovvero «abbandoniamo il progetto». Eppure gli scienziati sono stati chiari. Dopo aver valutato la documentazione fornita dal ministero, scrivono: «Si ritiene che, le carenze conoscitive evidenziate non consentano, alla data, di escludere effetti significativi sull’ambiente marino e costiero del Polesine e del Delta del Po e pertanto le estrazioni di gas nelle concessioni minerarie non debbano essere autorizzati fintantoché non vengano messi a diposizione del tavolo tecnico-scientifico regionale tutti gli elementi specifici summenzionati con cui poter valutare l’impatto dell’estrazioni». Tutto ciò premesso, il tema resta: dove si prenderà l’energia che serve ai cittadini e alle imprese, anche quelle del Nordest? «Una soluzione va trovata, se il tema è l’approvvigionamento energetico, trovare una via autonoma è necessario – spiega Barbara Beltrame, vice presidente di Confindustria e vicepresidente dell’omonimo gruppo siderurgico – intanto il governo ha scritto una manovra che sui temi energetici tiene conto delle esigenze delle industrie, scritta a quattro mani con gli esperti delle imprese, e questo è un buon segnale, resta il tema degli approvvigionamenti, ma va detta una cosa: il territorio va preservato».

Le imprese

Parla chiaro anche un altro imprenditore, Andrea Muzzi, dell’industria dolciaria Borsari di Badia Polesine: «Gli scienziati hanno fatto bene a studiare le carte e a dare il loro parere, ma resta un tema: in Croazia le trivelle ci sono e il metano lì lo estraggono, come la mettiamo? sono sempre in adriatico, a due passi da noi». Quello delle estrazioni «contese» tra Croazia e Veneto è un tema che torna ciclicamente ogni volta che il fronte del no si fa strada. Per ridurre la propria dipendenza dal gas russo, Zagabria aumenterà di oltre il 20% l’attuale produzione di gas naturale entro il 2024. Stando ai dati forniti dall’Agenzia per gli idrocarburi, nel 2021 dai giacimenti di gas sono stati estratti 0,78 miliardi di metri cubi di gas il che soddisfano il 30 per cento della richiesta nazionale, che ammonta a circa 2,7 miliardi di metri cubi. La Croazia punta soprattutto sui giacimenti dell’Adriatico settentrionale. «Giusto puntare su idroelettrico, fotovoltaico, eolico, ma trivelle e nucleare non sono praticabili, il territorio è già in una situazione critica, serve un piano che ne tenga conto». Dice Vanni Destro del comitato No Trivelle polesano.