Troppi lasciano presto la scuola: «Ciclo di 4 anni, Veneto apripista»

Sono stati comunque poco meno di tremila, nonostante la regione Veneto sia quella con minore dispersione scolastica d’Italia. Durante l’anno scolastico 2022/2023 negli istituti secondari di secondo grado complessivamente 2901 studenti pari all’1,42% della popolazione scolastica attiva hanno deciso di lasciare la scuola.

I numeri

Problemi personali, tensioni familiari, disagio post Covid mai «rientrate», e perfino diversi casi di hikikomori nel ventaglio delle problematiche ma l’esito è lo stesso ovvero un numero rilevante di abbandoni, che, liberato dal confronto con il resto d’Italia, apre degli interrogativi. Gli studenti che hanno rinunciato a concludere il percorso scolastico obbligatorio sono ancora troppi, in una regione che si confronta con i dati europei e con le richieste strategiche su Istruzione e formazione dell’Unione europea. In totale il 9% dei giovani veneti tra i 18 e i 24 anni negli anni ha lasciato la scuola con al massimo la licenza media.

I confronti

«La nostra regione da anni è capace di gestire meglio di altre la dispersione scolastica per alcune ragioni, la prima è una robusta formazione professionale ma si può fare ancora di più — dice Elena Donazzan, assessore all’istruzione della Regione del Veneto — per questo motivo candido il Veneto a fare da regione pilota per l’attuazione del decreto ministeriale Valditara che prevede il 4+2 nella formazione professionale». Il decreto in questione, in discussione da mesi, è stato pubblicato nella serata di giovedì 7 dicembre e di fatto anticipa al 2024/2025 l’avvio della sperimentazione sugli istituti tecnici e professionali. In breve: si passerà da cinque a quattro anni cui si sommeranno due anni di ITS (Istituto tecnico superiore) per chi volesse fare anche formazione universitaria. «Il Veneto sarà capofila della sperimentazione— continua Donazzan — noi siamo pronti e mi auguro che molti istituti aderiscano. La dispersione negli istituti professionali è ancora alta perché anni fa vennero snaturati togliendo ore di laboratorio essenziali per questi ragazzi. Nella riforma del 4+2 i laboratori torneranno». In attesa della «rivoluzione» però rimane il quadro veneto della dispersione scolastica che apre delle riflessioni anche in considerazione della distribuzione provinciale degli abbandoni. Se rispetto all’anno scolastico 2021/2022 c’è infatti una diminuzione globale pari allo 0,14% (nell’anno scolastico precedente il dato di chi ha lasciato arrivava a 3187 ragazzi) non va così in tutte le province.

Il rischio del guadagno facile

Per quanto riguarda gli istituti Professionali, ad esempio, la provincia con la percentuale maggiore di interruzioni di frequenza annua risulta Rovigo con l’8,12%, in aumento rispetto al dato dello scorso anno che si attestava al 6,54%. In aumento anche i dati relativi alle province di Verona (2,74%, +0,28%) e Vicenza (2,43%, +0,29%) mentre per le province di Padova, Belluno, Treviso e Venezia si registra una diminuzione. «Ci interrogheremo su quello che sta accadendo — dice Roberto Natale, direttore dell’Ufficio scolastico provinciale di Padova — credo che su Rovigo la problematica sia legata al tessuto sociale. E’ impensabile che un ragazzo in difficoltà a fronte della possibilità di un guadagno facile non ceda alla chimera. E’ di questo che dobbiamo occuparci, però, un ragazzo che lascia la scuola è destinato ad avere difficoltà di inserimento in società».

Le richieste d’aiuto

La problematica, anche per gli istituti superiori sembra essere all’ordine del giorno. «Registriamo circa un abbandono all’anno — spiega Amos Golinelli, preside dell’istituto di istruzione superiore Primo Levi di Badia Polesine — sono ragazzi che vanno seguiti passo dopo passo per impedire che lascino. Le ragioni della difficoltà? Disagio familiare o personale. A volte è la famiglia stessa che si rivolge a noi per chiedere aiuto. Proprio per cercare di supportare questa emergenza a scuola abbiamo uno sportello di ascolto pensato su due livelli, una prima scrematura in cui il colloquio di supporto viene fatto con un docente interno, e un secondo livello che si appoggia ad un professionista esterno. Non sempre, però, si riesce a trovare il gancio».

La scelta errata della scuola

A scoraggiare i ragazzi, accanto alle difficoltà personali sono a volte anche gli insuccessi scolastici, specialmente a fronte di una scelta «sbagliata» della scuola superiore. «La dispersione da noi è inconsistente — spiega Roberto Fattore, preside del liceo classico Maffei di Verona —registriamo però negli ultimi anni un aumento importante dei trasferimenti». Dal 2020 infatti è possibile cambiare scuola entro il 31 gennaio del primo anno o cambiare indirizzo senza esami integrativi alla fine del primo anno, dopo la promozione. «La scelta che le famiglie fanno dopo la terza media— spiega Fattore— spesso viene poi messa in discussione, specialmente se si tratta del liceo classico». «La scelta errata della scuola è uno dei fattori principali di dispersione ed è dunque su quella che è necessario agire — chiosa Nicoletta Morbioli, direttore dell’ufficio scolastico territoriale di Vicenza— un’idea potrebbe essere quella di dare ai futuri studenti la possibilità di seguire alcune ore di lezione dal vivo per rendersi conto in modo concreto della loro scelta».