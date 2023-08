Truffe e 7000 assegni revocati

Dall’introduzione del Reddito di cittadinanza ai giorni nostri, in Veneto il sussidio è stato revocato a 6.991 nuclei familiari (che non ne avrebbero avuto diritto e perciò hanno dovuto restituire i soldi), mentre è decaduto per altri 38.355 (che nel corso del tempo non hanno mantenuto i requisiti prescritti). I dati ufficiali dell’Inps quantificano il fenomeno dei “furbetti”, che a queste latitudini oscillano fra il 2% e il 3% del totale nazionale: fra gennaio e giugno di quest’anno, ad esempio, è stato presentato il conto a 865 illegittimi beneficiari in regione ea 37.569 in Italia, dei quali 8.360 residenti al Nord, 7.917 al Centro e 21.292 al Sud. È chiaro però che l’entità delle violazioni accertate dipende dalla quantità delle verifiche effettuate: «Come ho detto martedì nell’incontro fra le Regioni e il ministro Marina Calderone evidenzia l’assessore Elena Donazzan in questi anni abbiamo fatto tanti controlli in collaborazione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale e con le forze dell’ordine. In un territorio che in sei mesi conta circa 24.000 famiglie beneficiarie, ricordo che siamo arrivati ​​a segnalare circa 8.000 irregolarità (per la precisione 8.400 al 31 maggio 2022, secondo il comunicato diffuso allora da Palazzo Balbi, ndr.), cioè un terzo. Questo ci ha permesso di “ripulire” la platea dei percettori e di farci trovare pronti al cambio di paradigma che scatta adesso, per cui non basta più l’autodichiarazione sulla propria situazione ma occorre dimostrare concretamente la disponibilità al lavoro».

Gli aneddoti

L’assessore Donazzan riferisce un paio di aneddoti che le sono stati raccontati da alcuni responsabili territoriali dei Centri per l’impiego: «Alla terza richiesta di presentarsi al colloquio, una ragazza ha finalmente accettato, pregando però l’operatrice di non proporle alcun lavoro perché fra benzina e pasti trovava più conveniente stare a casa con il Rdc. Un signore più maturo, intendo di età, ha invece spiegato di non volere la ricollocazione perché doveva occuparsi del cane…». Episodi decisamente estremi, e auspicabilmente minoritari rispetto alla maggioranza di fruitori davvero bisognosi o fragili, ma che contribuiscono a spiegare le storture di cui la Guardia di Finanza dà periodicamente riscontro attraverso i risultati delle sue investigazioni.

Le operazioni

Ultima in ordine di tempo è l’operazione illustrata il 24 luglio a Treviso, dove le Fiamme gialle insieme all’Inps hanno contestato a 70 persone l’indebita percezione di 440.000 euro: stranieri che non avevano la residenza in Italia da almeno dieci anni, ma anche italiani come il 60enne che aveva incassato 18.500 euro di sussidio pur avendone vinti (senza dichiararlo) 255.000 al gioco online. Come comunicato il 24 aprile, invece, a Vicenza il Tribunale ha disposto il sequestro per equivalente di un appartamento, per poter recuperare i 15.219,54 euro indebitamente incamerati dal proprietario che non presentava i parametri fissati dalla legge. Proprio come i 103 soggetti che il 6 aprile sono stati individuati fra Chioggia, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Cavarzere e Cona, dopo che avevano fruito di aiuti non dovuti per 928.000 euro.