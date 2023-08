Turismo, Conte (Lega): “Albania? Una delusione, altro che nuova meta turistica. Il Veneto non ha nulla da invidiare a nessun’altra realtà”

“L’estate, dopo i giorni caratterizzati da forti ondate di maltempo che hanno creato purtroppo anche molti danni, sta portando finalmente sulle coste venete un incremento delle presenze turistiche che in qualche modo va a garantire la ripresa per un settore che comunque continua a rimanere nel Veneto quello più trainante per l’economia regionale. Questo ancor più dopo che la concorrenza di paesi come la Croazia o, soprattutto, l’Albania, che pareva essere diventata quest’estate la meta preferita degli italiani, fortunatamente non è stata tale da mettere in difficoltà il turismo di casa nostra. Ciò, in particolare per l’Albania dove la narrazione correlata a prezzi economici e a località turistiche non si è rivelata all’altezza di quelle che erano le aspettative di molti italiani. Ne ho avuto un’esperienza diretta in quanto ho voluto provare a verificare l’attendibilità di quanto ci era stato venduto rispetto a questa nuova meta turistica da frequentare con alcuni giorni a Xamil, nell’Albania meridionale, al confine con la Grecia”.

L’analisi

“Ebbene, al di là del mare, indubbiamente gradevole (ma dove non ho visto neanche un pesce e forse dovrebbe esserci il controllo della goletta!) devo dire che l’esperienza è stata deludente: servizi inesistenti, spiagge affollatissime e nelle quali non puoi transitare se non hai prenotato un lettino, con costi non inferiori ai 35 euro. Mangiato tutto sommato bene (dove ti offrono piatti in UE vietati) ma senza servizio pagando certamente più di quanto si spenda normalmente a Caorle, Jesolo, Chioggia o Bibione. Insomma, una vera e propria delusione e di certo il nostro Veneto, con le sue spiagge e la sua offerta a 360 gradi, che va dal mare alla montagna, dai laghi alle città d’arte, non ha nulla da invidiare ad altre realtà e in questa seconda parte dell’estate, se il meteo non creerà problemi, sicuramente confermerà la forza del settore premiando, al di là di qualche difficoltà che è pur sempre fisiologica, gli sforzi e gli impegni dei nostri imprenditori”. A dirlo è l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte.