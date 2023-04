Turisti Ny in stazione Venezia, ‘nostro tour mutilato’

“Abbiamo i tour prenotati, il classico Venezia, Firenze e Roma. Invece ora non sappiamo cosa fare. Se ci fermiamo ancora a Venezia dobbiamo trovarci da dormire, con i costi che si aggravano, e non sappiamo se le nostre prenotazioni a Firenze, e a cascata su Roma, sono salve o c’è il rischio del tour mutilato”. La situazione di incertezza, simile a quella di molti altri vacanzieri per i quali il viaggio in Italia diventa un rebus con lo stop ferroviario tra Firenze e Roma, è quella espressa da una coppia di turisti di New York, ferma davanti al tabellone della stazione di Venezia Santa Lucia.

I fatti

La stessa storia ‘sospesa’ la raccontano due ragazze brasiliane che hanno pernottato a Venezia e devono ripartire per Roma. Una coppia di giapponesi, giunti da Tokyo, smanetta con gli smartphone per capire se i treni stanno ripartendo, ma non trova risposte. Si spostano da un chiosco all’altro, in cerca di qualche conferma. Poi sorridono: si mettono il cuore in pace e attendono con gli occhi fissi sui display. Ma non ci sono solo gli ospiti stranieri che vedono a rischio il loro Grand Tour in Italia. Virginia, una studentessa che deve tornare a casa ad Orvieto, decide che è meglio rinunciare, e si fa rimborsare il treno. Oltre alla valigia ha sulle spalle il trasportino con la propria gatta nera. “Non posso stare ad attendere ore – dice la ragazza – La micia certo non può sopportare un viaggio che ora diventa di 10 se non 12 ore. Partirò domani, se tutto è tranquillo”.