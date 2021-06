Tutti in coda verso il mare

Le spiagge di tutta la costa veneta sono state prese d’assalto nel ponte del 2 giugno, da Bibione a Sottomarina quasi 500 mila persone, soprattutto pendolari, sono arrivate nelle maggiori località balneari a trascorrere la giornata di festa. Inevitabili le code, sia sulla Treviso-Mare in direzione Jesolo, sia sulla Caposile Jesolo. Altre code sulla strada dei vivai all’altezza della connessione con la Romea in direzione Sottomarina.

Il problema

Le difficoltà maggiori per il traffico sono però previste per il rientro in serata. Prestare la massima attenzione agli orari perché le ore peggiori sono quelle prima e dopo cena.

I numeri

Buoni i numeri per il comparto turistico. Al lido di Jesolo, occupazione alberghiera al 60 per cento con punte del 70 e anche 90 per cento nelle strutture e 4 e 5 stelle. Ma il tutto esaurito è per il momento rinviato al prossimo week end del Corpus Domini quando arriveranno soprattutto tedeschi e austriaci.