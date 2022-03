Ucraina: sindaco Venezia accoglie in casa donne e loro figli

Due donne ucraine con i loro tre figli saranno accolti nell’abitazione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Come riferiscono i quotidiani locali non verranno ospitate in un’appartamento di proprietà di Brugnaro ma direttamente nella sua abitazione in località Tarù nel comune trevigiano di Mogliano Veneto a due passi dalla terraferma veneziana.

Il loro arrivo era previsto per stasera. “Staranno con la mia famglia – ha detto Brugnaro -, con i miei bambini. Penso che tanti veneti e tanti italiani stiano facendo questo perché la pace comincia più che dalle dichiarazioni dai piccolli gesti”. “E’ una cosa drammatica per l’Ucraina – ha proseguito – è una cosa pazzesca quella che stà facendo Putin, senza mescolare l’uomo con il popolo russo che non c’entra nulla”.