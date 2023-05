Ue, Conte (Lega): vittoria a Bruxelles per i nostri agricoltori e pescatori, bocciata ennesima eurofollia

“Parlamento europeo ha respinto l’ennesima eurofollia che avrebbe penalizzato i nostri agricoltori e i nostri pescatori. Grazie al lavoro che ho condotto in questi mesi insieme ai colleghi della Lega nelle due commissioni parlamentari Agricoltura e Pesca, di cui sono membro, siamo riusciti a bocciare il regolamento sul cosiddetto ‘Ripristino della natura’, ennesimo provvedimento che, sotto una superficie di nobili intenti, avrebbe rischiato di far chiudere migliaia di aziende del nostro settore agroalimentare. La proposta della Commissione Ue prevede infatti una drastica riduzione dei terreni e delle aree marine destinati alle attività delle nostre imprese agricole e ittiche”.

Conte e la pesca

“Questo avrebbe provocato pesanti contraccolpi non solo per l’occupazione, ma anche per la sicurezza e la sovranità alimentare, aprendo la strada all’importazione massiccia di carne e pesce da Paesi terzi che non rispettano i nostri standard su ambiente, salute e lavoro. Bruxelles continua a portare avanti politiche ribattezzate come ‘green’, ma che in realtà non solo colpiscono i nostri agricoltori e pescatori, ma sono anche controproducenti per la difesa dell’ambiente. Politiche come il Piano d’azione che vuole eliminare la pesca a strascico e che è strettamente legato al regolamento sul ripristino della natura. Oggi abbiamo raggiunto una prima, importante vittoria. Ora il testo passerà alla comissione Ambiente. La battaglia della Lega prosegue”. Lo dice l’eurodeputata della Lega e membro delle commissioni Agricoltura e Pesca al Parlamento europeo, Rosanna Conte.