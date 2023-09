Ue, Conte: “Su Cina e auto elettriche, von der Leyen ora ci dà ragione. Ma è già tardi”

“La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che aprirà un’indagine sulla Cina per valutare eventuali pratiche anticoncorrenziali sulle auto elettriche. Servirà? Da anni denunciamo in Europa che la doppia tenaglia del fanatismo verde e della concorrenza sleale di Pechino sta mettendo in ginocchio le nostre imprese. La follia di vietare le auto a benzina e diesel, unita alle porte spalancate alle importazioni dalla Cina, sta provocando un’invasione di veicoli elettrici cinesi a basso prezzo che sta affossando la nostra industria automotive e l’indotto”.

E non solo

“E lo stesso sta avvenendo con i pannelli solari. Von der Leyen sembra finalmente avere appreso la lezione, ma lo fa tardi e solo a metà. Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione si è accorta del problema delle auto elettriche, ma non ha fatto nessun mea culpa sul Green deal, che anzi rilancia. Nessuna idea concreta per rispondere alle preoccupazioni dei nostri agricoltori, dei nostri proprietari di case, delle nostre imprese. Così, l’Europa non ha futuro”. Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte.