Un 2023 da record per l’agricoltura berica: 60 milioni di capitale assicurato

Un altro importante record per gli imprenditori agricoli vicentini: nel 2023 il capitale assicurato in agricoltura supera i 60 milioni superando l’anno precedente. E’ quanto emerge da Condifesa TVB il consorzio che si occupa della gestione del rischio atmosferico e che nelle provincie di Treviso, Vicenza e Belluno associa circa 20mila imprese agricole.

Nadal

In merito è intervenuto il presidente Valerio Nadal: “per noi una grande soddisfazione a dimostrazione che l’unione fa la forza e le esperienze condivise tra le parti premiano. Nella provincia berica siamo riusciti a costruire un rapporto solido con i soci. Siamo riusciti a dare risposte concrete agli agricoltori che devono far fronte a sconvolgimenti climatici divenuti una purtroppo una costante”. Nadal ha quindi concluso: “l’impegno costruito in questi anni ci ha premiato nel divulgare quella che è una necessità e soprattutto il fatto di mettere in sicurezza le aziende con sistemi assicurativi agevolati e stiamo indennizzando danni per fitopatie attraverso gli strumenti mutualistici. Ringraziamo la collaborazione con le associazioni di categoria con alcune cooperative e la rappresentanza istituzionale costituita dai sindaci dei Comuni berici per il lavoro costruttivo di sensibilizzazione sui problemi e sull’importanza che ricopre l’agricoltura nella nostra economia”.