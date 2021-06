Un Palaexpo perfetto

Ieri ho fatto la prima dose di vaccino. Mi sono recato al Palaexpo e ho trovato un’organizzazione perfetta. E’ una macchina oliata in ogni ingranaggio. I medici sono molto disponibili e anche il personale ausiliario. Non c’è domanda alla quale non possano rispondere. Tutto è gestito perfettamente.

L’orario

Dovevo vaccinarmi alle 16.08. Sono arrivato prima con un amico. Non importava l’orario. Una volta passati i controlli in venti minuti avevano già chiamato il mio numero. Il tempo di controllare l’anamnesi ed ero già pronto per la vaccinazione. Un quarto d’ora di attesa per verificare che non ci fossero effetti collaterali e immediatamente portato a prenotare il secondo vaccino. In tutto avrò impiegato tre quarti d’ora.

Il confronto

Avevo sentito parlare molto bene dell’hub di Chioggia ma il Palaexpo ha dimostrato di essere davvero il migliore del Veneto: veloci, attenti, preparati e cordiali. Cosa volere di più?

La mia opinione

Sono felice di averlo fatto. Assolutamente. Ho trovato solo professionisti e mi sento più sicuro. Un applauso a tutto il personale medico e ai volontari. Raramente ho riscontrato un grado così alto di professionalità. E adesso sotto con il richiamo. Ah, per giusta informazione: mi hanno iniettato il Pfizer.