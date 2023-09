Un premio per ricordare Doriana Rossi

Un premio per ricordare Doriana. Ha lasciato un ricordo indelebile in molte persone la figura di Doriana Rossi, la giovane donna morta la settimana scorsa improvvisamente e molto stimata a Quarto d’Altino. E parte proprio da due donne la proposta di dedicarle un premio come donna e madre.

La proposta

Si tratta di Pamela Provenzales e il consigliere comunale Cristina Baldoni. Provenzales spiega: “non riesco a credere che ci abbia lasciati. Bastava chiederle un favore e si faceva in quattro. Mi sto già muovendo con tutte le persone che la stimavano per dedicarle qualcosa di importante” Baldoni è da oltre trent’anni amica della famiglia Rossi: “con il nostro gruppo donne siamo.pronte a fare la nostra parte. Magari in occasione della presentazione del libro di Cristina Pappalardo che parla di donne. Doriana è viva in noi”.