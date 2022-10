Un protocollo d’intesa tra regione Veneto, conferenza dei sindaci del litorale veneto e camera di commercio di Venezia e Rovigo per un progetto pilota di ripascimento delle spiagge del litorale veneto

Ieri mattina è stato presentato, presso il Palazzo Grandi Stazioni della Regione a Venezia un Protocollo d’Intesa per dare l’avvio ad uno studio di fattibilità relativo ad un progetto pilota di ripascimento delle spiagge del litorale veneto. Per avviare tale progettualità la Giunta regionale, nei giorni scorsi, ha approvato una specifica Delibera, su proposta dell’Assessore al Patrimonio ed agli Enti locali Francesco Calzavara, di concerto con gli Assessori all’Ambiente Gianpaolo Bottacin e al Turismo Federico Caner. Un progetto pilota che è stato presentato oggi in accordo con la Conferenza dei Sindaci del Litorale veneto e con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Rosanna Conte (Deputata al Parlamento Europeo), Alessandro Berton (Presidente di Unionmare Veneto), Roberta Nesto (Presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale veneto) e Giovanni Boscolo Moretto (Camera di Commercio di Venezia Rovigo).

La Conte

“Questo è indubbiamente un passo importante poiché ci consente di avviare un percorso che potrà portarci a trovare una soluzione nel medio e lungo termine rispetto all’annoso problema dell’erosione che interessa tutta la costa veneta – spiega l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte –. È il risultato di un lavoro di squadra che mi ha visto impegnata assieme alla Regione Veneto e a Unionmare Veneto attraverso un confronto a più livelli, dal Veneto all’Europa, definendo un progetto che modifica, di fatto, le strategie degli ultimi anni e punta invece sulla prevenzione, sulla ricerca e sull’innovazione. È stata costruita una solida base per arrivare al protocollo d’intesa che viene siglato oggi che non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Da parte mia c’è l’ulteriore impegno a sostenere quanto fatto finora attraverso la possibilità di presentare un progetto pilota in UE. Sono quindi fiduciosa che da oggi in poi si possano fare ulteriori passi in avanti e concretizzare quanto di buono è stato fatto finora. Ne va del futuro non solo della salvaguardia nostro litorale, ma anche della nostra economia, soprattutto per le nuove generazioni. E con questo atto odierno, che mi ha visto in prima fila assieme all’assessore Calzavara e al presidente Berton affinché lo si potesse concretizzare, dimostriamo come le istanze del territorio che arrivano a Bruxelles riescano a tornare a casa con successo, se gestite e coordinate da una squadra che funziona”.

Berton

“Unionmare Veneto si è spesso fatta portavoce delle criticità che affliggono la costa, e anche in questo caso, a seguito dell’ “acqua granda” comprendemmo in maniera chiara che serviva fare qualcosa in più per proteggere le nostre spiagge, le nostre aziende, ma soprattutto mettere in sicurezza quella che è una componente fondamentale del tessuto economico del nostro territorio – aggiunge il presidente di Unionmare Veneto Alessandro Berton –. Da lì abbiamo iniziato questa interlocuzione con i partner olandesi, che erano già venuti in Italia per dei sopralluoghi. Subito dopo l’emergenza pandemica abbiamo ripreso le interlocuzioni portando il tema anche sullo scenario europeo, grazie a Rosanna Conte. Royal Hanskonig DHV è un’assoluta eccellenza a livello mondiale di ingegneria specializzata nell’opera di ingegneria idraulica. Abbiamo creato le occasioni per un momento di confronto, anche con l’Università di Padova, portando alle implementazioni di quelle che sono le azioni che andranno messe in campo”.

Nesto

“Il gioco di squadra è fondamentale per giungere a dei risultati – dice Roberta Nesto, presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto –. Ci sono degli obiettivi talmente grandi da raggiungere che bisogna assolutamente giocare in squadra. Qui lo stiamo facendo, quindi credo che sarà un percorso molto positivo”.

Calzavara

“Con la Conferenza dei Sindaci del Litorale e con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo – ha dichiarato l’Assessore Francesco Calzavara – abbiamo presentato oggi uno storico Protocollo d’Intesa per risolvere finalmente, in maniera stabile, il problema del ripascimento della costa che affligge sempre più frequentemente e con magnitudo sempre maggiori le nostre spiagge. Il continuo aumento del ripetersi dei fenomeni erosivi nonché la magnitudo dei danni che essi stanno procurando al litorale, evidenziano ancora di più come necessiti un approccio sempre più integrato di interventi e di natura strutturale, per il quale non sono più sufficienti quelli sinora adottati dalle singole Amministrazioni. Occorre una progettualità forte che aiuti a risolvere, in un’ottica di medio periodo, il problema garantendo al litorale condizioni di stabilità, condizioni che consentano una programmazione delle attività turistiche, economiche e produttive di tutti i territori interessati e da parte delle varie categorie di stakeholder coinvolte”.

Anni di lavoro

Sono anni che la Regione del Veneto finanzia interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di costa: dalla foce del fiume Tagliamento alla foce del Po di Goro. A fianco di interventi a carattere manutentivo di ripascimento con sabbie provenienti dalle foci fluviali, che servono a ripristinare la linea di costa erosa dalle mareggiate, vengono anche attuati interventi di carattere strutturale con la realizzazione di opere rigide, quali pennelli e barriere soffolte in roccia.