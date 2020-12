Una settimana di serrata

Fino a qualche giorno fa si discuteva di quanto allargare le maglie per consentire, nei giorni di festa, gli spostamenti tra i piccoli comuni. Adesso, per quegli stessi giorni, il governo è invece deciso a varare restrizioni più dure. «Stiamo lavorando per rinforzare il piano natalizio – conferma Giuseppe Conte, ospite di Accordi e disaccordi in tv sul Nove – Gli esperti ci hanno consigliato qualche opzione aggiuntiva per arrivare a gennaio in condizione di massima resilienza». Le misure in vigore «stanno funzionando», dice il premier, ma i numeri non migliorano rapidamente come si sperava e, così, cambiano anche le prospettive. D’altronde, «si sta parlando di passare le festività come ogni anno e questo non ce lo possiamo permettere», ammonisce Conte, che ha mal visto gli assembramenti dei giorni scorsi. A spaventare, però, è soprattutto «la probabilità di una terza ondata, che dobbiamo evitare. Per questo dobbiamo intervenire e giocare d’anticipo».

In che modo?

L’orientamento prevalente delle ultime ore, sposato da Conte e appoggiato dai vertici del Movimento 5 stelle e parte del Pd, è quello di limitare le chiusure ai giorni festivi e prefestivi. Interventi mirati, dunque, che nei piani di palazzo Chigi dovrebbero toccare il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, il primo dell’anno e il fine settimana del 2 e del 3 gennaio: otto giorni di lockdown in tutto. E, passata l’Epifania, assicura ancora il premier, l’obiettivo «è tornare nelle scuole in piena sicurezza e in presenza». La discussione sulle limitazioni si sta delineando, ma è ancora aperta.

I più duri

L’ala rigorista, guidata dai ministri Roberto Speranza, Francesco Boccia e Dario Franceschini, vorrebbe che tutta Italia fosse considerata zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio. Chiedono un nuovo lockdown di due settimane, quindi, che riporti le lancette dell’orologio indietro ai giorni più bui della scorsa primavera. E ancora non è stata sentita Italia Viva, perché la capodelegazione Teresa Bellanova era a Bruxelles. Ma fonti di governo assicurano che si cercherà di arrivare a una decisione definitiva già oggi, al massimo domani. Al di là del calendario da fissare, l’altro nodo da sciogliere riguarda l’entità della stretta: non una zona rossa, ma arancione. In questo modo verrebbero comunque vietati gli spostamenti non necessari da un Comune all’altro, anche della stessa regione, e ai bar e ristoranti sarebbero permessi solo l’asporto e le consegne a domicilio. Un laccio più stretto intorno ai giorni delle feste che permetterebbe anche di frenare, almeno in parte, chi ha intenzione di mettersi in viaggio nei prossimi giorni per poi tornare nel suo comune di residenza a cavallo tra Natale e Capodanno. Per evitare questi scenari sarebbe stato necessario scendere sotto quota 10mila contagi, in modo da poter riprendere il monitoraggio e il contact tracing, andato in tilt da settimane, ma i risultati che emergono dai bollettini quotidiani del ministero della Sanità sono ancora lontani dall’obiettivo.

I dati

Ieri si sono registrati 17.572 nuovi casi su 199.489 tamponi effettuati e 680 morti. Il rapporto positivi-tamponi scende così all’8,8 per cento, ma sono numeri simili a quelli di due settimane fa, nonostante il trend indichi un lento calo. E restano ancora tante, troppe le vittime. Un dato che, ammette Conte, «mi preoccupa sempre fortemente. Ho consultato medici ed esperti, ma i fattori sono tanti ed è difficile individuarne la ragione». Numeri in progressivo miglioramento invece nelle strutture sanitarie, con 77 posti letto liberati nelle terapie intensive e 445 nei reparti Covid “ordinari”. La Regione a essere più colpita è ancora una volta il Veneto, con 3.817 nuovi casi. Seguono la Lombardia (2.994), l’Emilia Romagna (1.238), il Lazio (1.220) e il Piemonte (1.215). Il presidente del Veneto Luca Zaia, infatti, è il primo a chiedere ulteriori restrizioni da Natale all’Epifania: «Se non le fa il governo, le facciamo comunque noi». E indica l’esempio della Germania in lockdown. Stoppato, però, da Matteo Salvini che riunisce tutti i governatori della Lega e detta la linea: «Bocciata l’ipotesi zona rossa». Se sarà scontro con il governo si capirà già nelle prossime ore, quando Boccia le incontrerà per trovare, ancora una volta, un punto di caduta.