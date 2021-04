Usl 3, tutto pronto per le giornate di vaccinazione libere

Tre vax day in programma venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile: è questo il piano d’azione dell’Usl 3 per completare, entro la fine di questa settimana, la vaccinazione dei 56.763 ultra ottantenni residenti nel territorio dell’azienda Serenissima. Tre giornate, quindi, ad accesso libero, nel corso delle quali i medici dell’Usl vaccineranno con dosi Pfizer tutti gli anziani che si presenteranno: una platea potenziale di 8.400 persone. Le iniezioni saranno al PalaExpo di Mestre, all’ospedale Civile di Venezia, al padiglione Rossi del Lido, al bocciodromo di Mirano, nel palazzetto dello sport di Dolo e nella sede Aspo di Chioggia.

Contato

“Secondo le indicazioni del presidente regionale Zaia, puntiamo a completare questa settimana la platea degli ultra ottantenni, per poi concentrarci, da lunedì, sulla fascia 70 – 79 e sui fragili” ha detto il direttore generale dell’azienda sanitaria, Edgardo Contato, forte dell’arrivo, questa mattina, di 17.400 nuove dosi Pfizer. L’accesso alle vaccinazioni sarà libero, senza necessità di prenotazione, scaglionato a seconda del mese di nascita.

Le indicazioni

Venerdì 16:- dalle 8 alle 10 i nati in gennaio (al Civile dalle 11 alle 13)- dalle 11 alle 13 i nati in febbraio (al Civile dalle 13 alle 15)- dalle 14 alle 16 i nati in marzo (al civile dalle 15 alle 17)- dalle 17 alle 19 i nati in aprile (al Civile dalle 17 alle 19)Sabato 17:- dalle 8 alle 10 i nati in maggio (al Civile dalle 11 alle 13)- dalle 11 alle 13 i nati in giugno (al Civile dalle 13 alle 15)- dalle 14 alle 16 i nati in luglio (al civile dalle 15 alle 17)- dalle 17 alle 19 i nati in agosto (al Civile dalle 17 alle 19)Domenica 18:– dalle 8 alle 10 i nati in settembre- dalle 11 alle 13 i nati in ottobre- dalle 14 alle 16 i nati in novembre- dalle 17 alle 19 i nati in dicembre