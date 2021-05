Vaccini ai quarantenni, l’Usl 3 con i medici di famiglia e i camper sulle spiagge

La macchina vaccinale dell’Usl 3 si aggiorna ancora, facendosi sempre più strutturata e funzionale. Prima di tutto, con il contributo incisivo da parte dei medici di famiglia, pronti a scendere in campo per vaccinare anche gli ultraquarantenni.

L’idea di Contato

Si abbassa dunque la soglia anagrafica per la profilassi da parte della medicina generale. Le dosi riservate a questi professionisti saranno di Moderna, più gestibili rispetto a quelle di Pfizer. Ma la vera novità introdotta dal direttore generale Edgardo Contato consiste nella capillarità delle sedi vaccinali. Archiviata con successo la tre giorni di profilassi in camper, a Chioggia, ora l’esperimento sarà ripetuto su larga scala.

Il Direttore Generale

«Stiamo lavorando per portare il camper sulle spiagge, abbiamo già ricevuto delle richieste in tal senso da parte delle amministrazioni per Sottomarina e il Lido di Venezia» conferma Contato. Non solo. «Il camper sarà utilizzato nei comuni della Riviera del Brenta e a Mestre. E poi stiamo pensando di riutilizzare il vaporetto, per le vaccinazioni agli imbarcaderi del centro storico». Oltre a questo, l’azienda Serenissima sta dialogando con il Patriarcato di Venezia, per individuare una nuova sede in piazzale Roma, in sostituzione di quella individuata nella Banca popolare di Sondrio.