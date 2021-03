Vaccini Covid. Il calendario del Veneto

«Ad oggi abbiamo somministrato 446 mila dosi, sono circa 17mila al giorno, ma da domani dovremmo arrivare a 20mila dosi al giorno e stiamo discutendo un piano con le aziende territoriali da 50mila dosi al giorno. Il piano dovrebbe essere pronto per l’ultima settimana di marzo in base ai vaccini che dovrebbero arrivare e speriamo arriveranno. Per farlo dall’ultima settimana di marzo vaccineremo 7 giorni su 7, in alcune sedi prolungheremo l’orario serale chiudendo anche un accordo per l’utilizzo dei medici specializzandi. Già dal fine settimana distribuiremo vaccini AstraZeneca ai medici di medicina generale». L’ha annunciato il direttore generale della Sanità del Veneto Luciano Flor.

Le forniture

In attesa di conoscere le prossime forniture di vaccini che saranno consegnate alla Regione Veneto, il segretario regionale alla Sanità Luciano Flor ha diramato alle Usl il piano vaccinale relativo al mese di marzo. Già vaccinati operatori delle strutture sanitarie pubbliche e private e ospiti e lavoratori di case di riposo ed rsa, continua la somministrazione a operatori e ospiti dei centri per disabili, ai nati nel 1941, nel 1940, nel 1939 e nel 1929 , ai farmacisti, alle persone fragili e ai loro conviventi, agli insegnanti e ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali. Dal 15 marzo la chiamata per altre categorie.